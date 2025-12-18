Áá°ðÅÄÄ¾±Ä¤ÎÃË»Ò¹»¡ÖÁá°ðÅÄÂç³Ø¹âÅù³Ø±¡¡×¤ÏÂç³Ø¤È°ìÂÎ¤È¤µ¤ì¡¢¹»²Î¤âÆ±¤¸¡ÖÅÔ¤ÎÀ¾ËÌ¡×¡£2010Ç¯¤Ë¤ÏÃæÅùÉô¤ò¿·Àß¤¹¤ë¤â¡¢¡ãÃË½÷¶¦³Ø²½¡ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ä
¹ñ»Î´ÜÂç³ØÂç³Ø±¡µÒ°÷¶µ¼ø¡¦È¬È¨ÏÂÏºÀèÀ¸¤Ï¡¢¡Ö¶áÂåÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¤É¤³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤âÃÏ¸µ¤Î³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ËÌ¾Ìç¹â¹»¤¬¤¢¤ê¡¢ÎÉ¼Á¤Ê¹â¹»¶µ°é¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¹ñÎÏ¤Î¸»Àô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅöÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÈ¬È¨ÀèÀ¸¤ÎÃø½ñ¡ØÆüËÜ¤ÎÌ¾Ìç¹â¹» - ¤¢¤ÎÅÁÅý¹»¤«¤éÃíÌÜ¤Î¿·ÀªÎÏ¤Þ¤Ç¡Ù¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢Á´¹ñ¤ÎÌ¾Ìç¹â¹»¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¼è¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤Ï¡ÖÁá°ðÅÄÂç³Ø¹âÅù³Ø±¡¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ú½ñ±Æ¡ÛÎò»Ë¡¦ÅÁÅý¡¦¹»É÷¡¢ÍÌ¾¤ÊÂ´¶ÈÀ¸¤Þ¤ÇÅ°ÄìÌÖÍå¡£È¬È¨ÏÂÏº¡ØÆüËÜ¤ÎÌ¾Ìç¹â¹» - ¤¢¤ÎÅÁÅý¹»¤«¤éÃíÌÜ¤Î¿·ÀªÎÏ¤Þ¤Ç¡Ù
* * * * * * *
Áá°ðÅÄÂç³Ø¹âÅù³Ø±¡¡¡»äÎ©¡¿ÃË»Ò¹»¡¿ÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è¾åÀÐ¿À°æ
Áá°ðÅÄÄ¾±Ä¤Ç¹»²Î¤ÏÂç³Ø¤ÈÆ±¤¸¡ÖÅÔ¤ÎÀ¾ËÌ¡×
Áá°ðÅÄÂç³Ø¤Ë¤Ï¡¢£·¤Ä¤Î·ÏÎó¹»¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢Ä¾±Ä¤ÏÁá°ðÅÄÂç³Ø¹âÅù³Ø±¡¡ÊÎýÇÏ¶è¾åÀÐ¿À°æ¡Ë¤ÈÁá°ðÅÄÂç³ØËÜ¾±¹âÅù³Ø±¡¡Êºë¶Ì¸©ËÜ¾±»Ô¡Ë¤ÎÆó¹»¤Ç¤¢¤ë¡£
¹â¹»Ìîµå¤ÇÍÌ¾¤ÊÁá°ðÅÄ¼Â¶È³Ø¹»¡Ê¹ñÊ¬»û»Ô¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Áá°ðÅÄ¹â¹»¡Ê¿·½É¶è¡Ë¡¢Áá°ðÅÄ½ÂÃ«¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¹»¡¢Áá°ðÅÄº´²ì¹â¹»¡Êº´²ì¸©ÅâÄÅ»Ô¡Ë¡¢Áá°ðÅÄÀÝÎÍ¹â¹»¡ÊÂçºåÉÜ°ñÌÚ»Ô¡Ë¤Ï¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¤Î·ÏÎó¤À¤¬Ä¾±Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÊÌË¡¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¤¦¤ÁÄ¾±Ä¹»¤ÈÁá°ðÅÄ¼Â¶È³Ø¹»¤Ï¡¢´õË¾¼Ô¤Î¤Û¤ÜÁ´°÷¤¬Áá°ðÅÄÂç³Ø¤Ë¿Ê¤á¤ë¡£Áá°ðÅÄÀÝÎÍ¹â¹»¤ÎÁá°ðÅÄÂç³Ø¤Ø¤Î¿äÁ¦ÏÈ¤Ï¡¢10¡ó¤Û¤É¡£
Âç³ØÂ¦¤«¤é¤Î¶¯¤¤Í×Ë¾¤ÇÃæÅùÉô¤òÀß¤±¤¿
Áá°ðÅÄÂç³Ø¹âÅù³Ø±¡¤ÎÁ°¿È¤Ï¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¤¬Âç³Ø¤È¤·¤ÆÀµ¼°¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿ÂçÀµ£¹Ç¯¡Ê£±£¹£²£°¡Ë¤ËÁÏÎ©¤µ¤ì¤¿¹âÅù³Ø±¡¤Ç¡¢µìÀ©¹â¹»¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÁ°¿È¤È¤·¤Æ¡¢ÅìµþÀìÌç³Ø¹»Í½²Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Àï¸å¤Î³ØÀ©²þ³×¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎµìÀ©¹â¹»¤ÏÂç³Ø¤Î°ìÉô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Áá°ðÅÄ¤Ç¤Ï¹â¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¾¼ÏÂ31Ç¯¡Ê£±£¹£µ£¶¡Ë¡¢¸½ºß¤Î¾åÀÐ¿À°æ¤Ë°ÜÅ¾¡¢Ê¿À®22Ç¯¡Ê£²£°£±£°¡Ë¡¢Ãæ³ØÉô¤ò¿·Àß³«¹»¤·¤¿¡£Âç³Ø¤È°ìÂÎ¤È¤µ¤ì¡¢¹»²Î¤â¡ÖÅÔ¤ÎÀ¾ËÌ¡×¤À¡£
¹»É÷¤Ï¶Ë¤á¤Æ¼«Í³¤Ç¤¢¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î¶¯¹ë¤Ç¡¢Á´¹ñÂç²ñÍ¥¾¡·Ð¸³¤â»ý¤Ä¡£
Âç³ØÂ¦¤«¤é¤Î¶¯¤¤Í×Ë¾¤ÇÃæÅùÉô¤òÀß¤±¤¿¤¬¡¢ÃË½÷¶¦³Ø¤Ë¤Ï¿µ½Å¤Ç¤¢¤ë¡£¹»¼Ë¤Ï¡¢À¾Éð¿·½ÉÀþ¾åÀÐ¿À°æ±Ø¤«¤éËÌ¤ËÅÌÊâ10Ê¬Â¤é¤º¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¡£
Â´¶ÈÀ¸¤Ë¡¢ÀÖ¾¾¹Î´¡Ê¸µ½°µÄ±¡ÉûµÄÄ¹¡Ë¡¢²ÏÌîÍÎÊ¿¡Ê¸µ½°µÄ±¡µÄÄ¹¡Ë¡¢½©ÁðÄ¾Ç·¡ÊÉÙ»ÎÄÌ²ñÄ¹¡Ë¡¢½Ð°æ¿Ç·¡Ê¥½¥Ë¡¼¼ÒÄ¹¡Ë¡¢³¤Ï·Âô¾¡Æó¡Ê£Î£È£Ë²ñÄ¹¡Ë¡¢¶ù½¤»°¡ÊÅìµþ³¤¾å¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¼ÒÄ¹¡Ë¡¢ÃæÅçÁï¡Ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡¦¥Á¡¼¥Õ¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥È¡Ë¡¢ÀÐ»³½¤Éð¡Ê·úÃÛ²È¡Ë¡¢ÀÄÅç¹¬ÃË¡Êºî²È¡¢¸µÅìµþÅÔÃÎ»ö¡Ë¡¢¾åÍ´»Ë¹À¡Ê¤Ò¤«¤ê¤ÎÎØÂåÉ½¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¤¤ë¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÄ¾±Ä¹»¤Ç¤¢¤ëÁá°ðÅÄÂç³ØËÜ¾±¹âÅù³Ø±¡¤Ï¡¢Ê¿À®19Ç¯¡Ê£²£°£°£·¡Ë¤ËÃË½÷¶¦³Ø²½¤·¤¿¡£°ìÈÌ¤Ë¡ÖÁá¼Â¡×¤Î¹»Ì¾¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢Áá°ðÅÄ¼Â¶È³Ø¹»¡£Ê¿À®13Ç¯¡Ê£²£°£°£±¡Ë¤Ë¹ñÊ¬»û»Ô¤Ë°ÜÅ¾¤·¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤ÏÃË½÷¶¦³Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¤Ï¾¦¶È¹â¹»¤À¤¬¡¢¾¼ÏÂ39Ç¯¡Ê£±£¹£¶£´¡Ë¤ËÉáÄÌ²Ê¤òÀß¤±¡¢ÃË½÷¶¦³Ø²½¤ÈÆ±»þ¤Ë¾¦¶È²Ê¤òÇÑ»ß¤·¤¿¡£ÌîµåÉô¤Ï¡¢²¦Äç¼£Áª¼ê¤¬¥¨¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¾¼ÏÂ32Ç¯¡Ê£±£¹£µ£·¡Ë½Õ¤È¡¢ºØÆ£Í¤¼ù¤ÎÊ¿À®18Ç¯¡Ê£²£°£°£¶¡Ë¤Î²Æ¤Ë¹Ã»Ò±à¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä¾±Ä°Ê³°¤Î¹â¹»¤Ç¤Ï¡¢Áá°ðÅÄ¹â¹»¤¬¡¢ÎáÏÂ£·Ç¯¡Ê£²£°£²£µ¡ËÅÙ¤ÎÆþ»î¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅìµþÂç³Ø¤Ë30¿Í¤Î¹ç³Ê¼Ô¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤È¤â¤ÈÂç·¨½Å¿®¤Î¶µ°éÍýÇ°¤Ë´ð¤Å¤¯¤¬¡¢ÁÈ¿¥Åª¤Ë¤Ï´Ø·¸¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££±£¹£·£¹Ç¯¤Ë·ÏÂ°¹»¤È¤Ê¤êÀ¸ÅÌ¤ÎÈ¾¿ôÍ¾¤ê¤¬¿äÁ¦¤ÇÁá°ðÅÄÂç³Ø¤Ë¿Ê¤à¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡ØÆüËÜ¤ÎÌ¾Ìç¹â¹» - ¤¢¤ÎÅÁÅý¹»¤«¤éÃíÌÜ¤Î¿·ÀªÎÏ¤Þ¤Ç¡Ù¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£