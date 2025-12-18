厚生労働省の「令和６年（2024）人口動態統計（確定数）の概況」によると、令和6年は合計で160万5378人が亡くなり、前年から2万9362人増加したそうです。「多死社会」といわれる日本で、人はどのように死を迎え、その過程では何が起こっているのでしょうか。今回は、検視官として3年間で約1600体の遺体と対面した、立教大学社会デザイン研究所研究員・山形真紀さんの著書『検視官の現場-遺体が語る多死社会・日本のリアル』から一部を抜粋し、現代社会が抱える課題に迫ります。

【グラフ】自治体としての対応開始から火葬までの最長期間

親族の引き取り拒否

やっと10月になったもののまだまだ暑さの残る昼下がり。アパートの住民から異臭の訴えがあり、管理会社が当該部屋に行ってみるも玄関が施錠され、インターフォンを押しても応答がないことから、警察に安否確認の連絡が入りました。

警察官立ち会いで鍵屋が解錠し内鍵を切断して扉を開けたところ、80歳代の女性の遺体を発見。救急隊を呼ぶも高度腐敗状態のため社会死状態と判断されて病院不搬送という状況です。

検視の結果、事件性は認められませんでした。死亡時期は発見の約１ヶ月前、死因は病死と検案され、身元も特定されました。

死者は都内で生まれて両親と実弟の４人家族、やがて就職して結婚。子どもはおらず仕事を定年まで勤め上げ、退職後はアパートに夫婦で暮らしていたものの、先に夫が死亡したため一人暮らしで年金生活を送っていたとのこと。実弟とは長らく音信不通のようです。

電話一本で遺体引き取りを拒否する時代

あとは遺体の引き渡しです。死者の実弟が見つかったものの、遺体の引き取りをお願いするとあっさり拒否されました。

実弟自身も高齢で金銭的に苦しく疎遠だからとのことですが、このような親族の引き取り拒否は実は珍しくありません。兄弟どころか、実の親や子でさえも、電話一本で遺体引き取りを拒否する時代です。



『検視官の現場-遺体が語る多死社会・日本のリアル』（著：山形真紀／中央公論新社）

よく挙げられる理由としては、お金がない、地理的に遠い、自分の体に不調がある、もともと仲が悪かった、これまで散々迷惑をかけられたなどがあります。警察としては無理強いすることもできず、他の親族を探し出して引き取りの意思を確認することになります。他に親族がいなかったり親族全員から引き取りを拒否されたりしたら、市区町村に引き渡すしかありません。

死者の立場になってみると、やっと遺体を見つけてもらったと思ったら、親族探しの間、今度は長い冷蔵庫生活が始まります。火葬までの道のりは遠いのです。市区町村への引き渡しとなれば、当然家の墓には入れません。

日本で生まれ育ち、ごく一般的な生活を送り、日本社会の進歩を支えてきた、そんな普通の日本人が死んで行き着く先が無縁仏なのです。そのような人々を大勢見送るのも検視官の仕事だと知りました。腐敗遺体、とくに親族と疎遠らしい遺体と目を合わすたび、心の中で「長い人生、最後まで色々ありますよね、本当にお疲れさま」と声をかけるようにしていました。

市区町村も対応に苦慮

このような引き取り手のない遺体は、法令上、所在地または死亡地の市区町村が火葬等を行なうことになっていますが、その際の親族調査や遺体保管に関する統一的なルールはありません。

調査によると、２０２３年度の引き取り手のない遺体は推定約４万２０００人で、全死亡数の２.７％に相当します。

とくに都市部の自治体の負担が大きく、図のとおり、火葬までの期間にもばらつきがあります。

自治体としての対応開始から火葬までの最長期間について確認すると、概ね１週間で火葬している自治体が約55％ある一方で、政令市・特別区で32~61日との回答が多く、最長期間として２ヶ月以上かかるとの回答も２割を超えています。

引き取り手のない遺体の現状

親族調査に時間をかけるか否かは、遺体の保管施設の状況などにも左右されるようです。保管できる期間が短ければ早期火葬が必要となり、後に親族とトラブルになるリスクもあります。

一方で、長期間の保管には費用や遺体の損傷といった別の課題が生じます（日本総合研究所「行旅病人及行旅死亡人取扱法、墓地、埋葬等に関する法律及生活保護法に基づく火葬等関連事務を行った場合等の遺骨・遺体の取扱いに関する調査研究事業 報告書」）。

このような引き取り手のない遺体に対し、現行の法や制度では十分に対応できていないのが現状です。

※本稿は、『検視官の現場-遺体が語る多死社会・日本のリアル』（中央公論新社）の一部を再編集したものです。