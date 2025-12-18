『リング』『呪怨』に代表されるように、日本ではこれまで数多くのホラー映画が製作されてきました。こうした「Ｊホラー」について、開志専門職大学助教・鈴木潤先生は、「ビデオ、映画、テレビ、動画共有サイトなど、いくつものメディアを渡り歩き、重層的に歴史を紡ぎ続けている」と語ります。今回は、鈴木先生の著書『Jホラーの核心: 女性、フェイク、呪いのビデオ』から一部を抜粋し、お届けします。

【表】『呪怨』シリーズ作品年表

主役はキャラではなく、家──『呪怨』シリーズ（2000〜）

2000年に東映ビデオからオリジナルビデオ（東映Ｖシネマ）として発売された『呪怨』は、2003年には劇場版、2004年にはハリウッドリメイク版、そして2020年にNetflixオリジナルドラマ版『呪怨：呪いの家』〔監督：三宅唱〕が公開されるなど、時代の変化に合わせていくつものメディアでシリーズ展開がなされてきた。

このうち、とくに「ビデオから映画（邦画）へ、そしてハリウッドへ」という流れは、『邪願霊』〔1988年〕に端を発するＪホラーの歴史そのものを体現していると言える。『呪怨』は、Ｊホラーのシンデレラストーリーを歩んできた作品なのだ。

登場する幽霊に注目してみても、『呪怨』の伽椰子・俊雄親子は『リング』の貞子と並ぶ大スターだと言っていいだろう。

余談だが、筆者が勤務する大学で「Ｊホラーを研究している」と自己紹介をすると、「Ｊホラーって何？」と頭にハテナを浮かべる学生（2000年代半ば生まれ）がそれなりにいるのだが、『呪怨』と『リング』のタイトルを挙げると、「あぁ、ああいう映画か」と頷いてくれることが多い。

『呪怨』シリーズ作品の多くはオムニバス形式で展開

『呪怨』シリーズは、夫によって妻が惨殺された一軒家・佐伯家を舞台に、その家に住んだり、空き家となったその家に肝試し気分で立ち入ったりした者たちが、次々と呪い殺されていく物語を描く。

ところが、前述した『呪怨：呪いの家』では、長年、シリーズの顔であった伽椰子・俊雄親子の幽霊を登場させず、「呪いの家」を軸に、時代も登場人物も異なる複数の物語を展開してみせた。『呪怨』シリーズは、ともすれば伽椰子・俊雄が主役のように見えるが、実は「家」が主役の作品なのである。



『Jホラーの核心: 女性、フェイク、呪いのビデオ』（著：鈴木潤／早川書房）

『呪怨』シリーズにおいて特徴的なのは、オムニバス形式で複数の登場人物たちの恐怖の物語が描かれ、「呪いの家」を基点にしながら過去・現在・未来が入り乱れることである。

たとえば劇場版第一作では、かつて佐伯家で起きた事件を担当していた元刑事・遠山雄治〔演：田中要次〕が再び捜査に関わることになり、佐伯家に火をつけようとした際、家の中で高校生になった娘・いづみ〔演：上原美佐〕と出会う。しかし、遠山が放火を試みた当時のいづみは小学生であり、遠山は未来の娘の姿を見たことになる。

実は、遠山による放火未遂の数年後、高校生になったいづみは、友人たちと肝試しで佐伯家に立ち入ってしまうのだ。先に呪い殺された友人たちの幽霊に怯えるようになったいづみは、夢に現れた父に対し、「私、あのとき、お父さん見たんだよ」と打ち明ける。つまり、遠山が佐伯家で見たいづみは彼の見た幻覚などではなく、高校生になったいづみ本人なのである。

『呪怨』シリーズとして発表された作品の多くが、オムニバス形式（「いづみ」「響子」などの登場人物の名前でチャプターが区切られる）で展開される。この構造によって、遠山親子が歪んだ時間軸の中で再会を果たすように、観客もまた、入り組んだ時間軸の物語と向き合うことになる。

とくに、シリーズの原点である第一作・第二作はオリジナルビデオとして公開・発売されており、この複雑に入り組んだ物語を巻き戻したり、早送りしたりしながら、繰り返し視聴することによって自分なりに整理することができるという点において、「オリジナルビデオ」という自らの依拠する媒体の特性を最大限に生かした物語を展開したと言える。

視聴者たち自身の家をも呪い、侵略していった

そして、オリジナルビデオとして発売された『呪怨』について、もうひとつ述べるべきことがある。それは、「レンタルしたビデオを家に持って帰る」という動作が必ず発生するということだ。

「家」を舞台にした恐怖の物語を描くビデオを、「家」に持って帰る。作中の登場人物のうちの何人かが、肝試しなど、軽い気持ちで佐伯家に立ち入ってしまったせいで致命的な結末を迎えてしまったように、視聴者は軽い気持ちで『呪怨』を自宅に（さらに言えば、自室に）招き入れてしまったせいで、安全だと思っていたはずの我が家さえも恐ろしく思われてくるという結果を迎えることになるのだ。『呪怨』を観たあとは、「勝手知ったる我が家」の安全性はもろくも崩壊する。

作中で伽椰子に呪い殺されるのは、佐伯家に住んだ者たちだけではない。少しでも佐伯家に関わったら、呪われてしまう。

我が家がいわゆる「事故物件」ではないとしても、友人の家は？ 仕事で立ち入った家や物件は？ そのすべてが「安全」だと、一体誰が言い切れるのか？ 『呪怨』は、家に立ち入る「人」を媒介として呪いが連鎖していくさまを描いたオリジナルビデオ作品としてスタートし、レンタルビデオを媒介として視聴者たち自身の家をも呪い、侵略していったのである。

伽椰子・俊雄親子の死と「呪いの家」誕生の背景

また、ハリウッド版第二作である『呪怨 パンデミック』〔2006年、監督：清水崇〕では、友人たちとの肝試しで「呪いの家」に入ってしまったインターナショナルスクールの女子高生・アリソン〔演：アリエル・ケベル〕に取り憑いて、伽椰子・俊雄親子は渡米（！）することとなる。

ここで興味深いのは、アリソンの実家が集合住宅であるという点だ。アリソン一家の隣部屋に住むジェイク〔演：マシュー・ナイト〕一家も、はるか遠く日本から輸入された「呪い」に巻き込まれ、やがてアパート全体が「呪いの家」へと変貌してしまう。伽椰子たち親子は、「呪いの家」に立ち入った者を呪い殺すためならば、太平洋をも易々と渡ってみせるパワフルな存在なのである。

このように強烈な個性と存在感を放つ伽椰子・俊雄親子だが、彼らの死と「呪いの家」誕生の背景には、後に「呪いの家」となるあの一軒家に住んでいた佐伯一家のすれ違いの悲劇がある。

伽椰子は、彼女の浮気を疑った夫・剛雄によって殺害される。その原因は、「妊娠」をめぐる夫婦の問題に他ならない。夫婦の一人息子・俊雄の誕生後、伽椰子がなかなか二人目の子どもを妊娠しないことをきっかけに、剛雄は不妊の原因が自分自身の体質にあることを知る。

そして折り悪く、伽椰子が大学時代の同級生・小林俊介〔演：柳ユーレイ〕に異常なまでの執着を抱いていたことを記したノートを見つけ、俊雄を不義の子であると思い込んで凶行に及んでしまうのだ。

伽椰子・俊雄親子が怨霊となり、呪いをまき散らす恐ろしい存在となった発端には、ごくありふれた夫婦の、どこの家庭でも起こりうる家族のすれ違いがあったのである。

様々な人が住み、その痕跡が蓄積する場としての「家」

ところが、最新作である『呪怨：呪いの家』には、シリーズの「顔」であり続けた伽椰子・俊雄親子の怨霊は登場しない。「『呪怨』の『呪いの家』は実在した」という前置きから始まる『呪いの家』は、1952年から1997年まで、実に45年間の長きにわたって「呪いの家」で繰り返されてきた忌まわしい事件の歴史を明らかにしていく。

映画研究者の宮本法明は、『呪怨』シリーズにおいて「妊娠」というテーマが繰り返し登場することを指摘したうえで、彼が「Ｊホラーの究極形ともいえる傑作」と位置付ける『呪いの家』では、オリジナルビデオ版第二作〔2000年、監督：清水崇〕においてはさりげなく描かれていた「殺した妊婦の遺体から胎児を取り出す」という行為が、「大々的にリブート」されて描かれたことに注目する（※1）。

宮本のみならず、Ｊホラーを特集した2022年9月号の『ユリイカ』では、『呪いの家』を取り上げた木下千花（※2）、橋迫瑞穂（※3）の両者も、この作品を「妊娠」、「妊婦」、「出産」というキーワードで分析している。Ｊホラーにおいて、「女性」の存在感が圧倒的であることは言うまでもなく、彼女たちの「産む性」としての側面が「呪い」の連鎖と分かちがたくむすびついた『呪いの家』の「呪い」観はあまりにもミソジニー的であると批判する声もあった。

だが、『呪いの家』で描かれた「孕むこと」「産むこと」と不可分の「呪い」が、「呪いの家」という特定の一軒家に蓄積し、この家を起点に連鎖していったことも見落としてはならない。なぜなら、この作品のタイトルは、怨霊的に登場する「白い女」でも「黒い女」でもなく（『呪怨』シリーズには、すでに『白い老女』『黒い少女』が存在している）、『呪怨：呪いの家』だからだ。様々な人が住み、その痕跡が蓄積する場としての「家」こそ、『呪怨』シリーズの真の主人公なのである。

※本稿は、『Jホラーの核心: 女性、フェイク、呪いのビデオ』（早川書房）の一部を再編集したものです。