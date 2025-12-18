北村有起哉さん主演、仲間由紀恵さん共演のドラマ『小さい頃は、神様がいて』（フジテレビ系、木曜午後10時〜）の最終話が12月18日、放送される。



三階建てのレトロマンションに住む、三家族の住人たちの物語を描いたホームコメディー。19年前、あることがきっかけで「子どもが二十歳になったら離婚する」という約束を交わした小倉夫婦。マイペースな夫の渉を北村さんが、家族を最優先に生きてきた妻のあんを仲間由紀恵さんが演じる。

【写真】キッチンカーの開店準備を進める奈央と志保

脚本は、『最後から二番目の恋』シリーズなどで知られる岡田惠和さん。主題歌は、松任谷由実さんの『天までとどけ』。音楽はフジモトヨシタカさん。

＊以下、12月18日放送回のネタバレを含みます。

最終話あらすじ

小倉渉（北村有起哉）と佐藤あん（仲間由紀恵）は、それぞれクリスマスムードの街を歩きながら、お互いのことを考えていた。

一方、「たそがれステイツ」一階の永島家ではクリスマスの飾りつけ真っ最中。サンタが来るのを楽しみにしている子どもたちを見て、永島慎一（草刈正雄）とさとこ（阿川佐和子）は、「サンタさんは絶対来るよ」と話す。

樋口奈央（小野花梨）と高村志保（石井杏奈）のキッチンカーの開店日がやってきた。

渉と永島家一同がキッチンカーへ向かっていると、あんが合流する。久々にあんと会えてうれしくてたまらない渉。

あんの家に泊まりに

その頃、奈央と志保は開店準備を進めていた。小倉ゆず（近藤華）はその様子を離れた場所から撮影する。

奈央は「新しい扉が開くんだね」と志保に声をかける。開店すると、キッチンカーにはすぐに客が訪れて二人は大忙し。「たそがれステイツ」の面々や小倉順（小瀧望）ら消防隊員の仲間も集まり、みんなは料理をほおばり笑顔になる。

ゆずや奈央と志保は、あんの家に泊まりに行く。それを知って「ずるい」と文句を言う渉。



（『小さい頃は、神様がいて』／(c)フジテレビ）

ゆずは離婚したのだから当然だと諭すが、渉は納得できない。そしてクリスマスイブの朝、東京に寒波が襲来する。

起床したあんは暖房をつけようとするが、何をやっても暖まらず、寒い部屋で途方に暮れる。そこに順から連絡が届き…。渉とあん、離婚した二人は最後、どんな答えにたどり着くのか―！？