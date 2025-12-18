「マキマさんだー！」内田理央、“オタTの着こなし”光る姿を披露！ 「私服がお洒落すぎる」
俳優の内田理央さんは12月17日、自身のInstagramを更新。“オタTの着こなし”光る私服姿を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】内田理央の“オタTの着こなし”光る私服姿
ファンからは「マキマさんだー！」「マキマさんTシャツめっちゃ似合います」や「私服がお洒落すぎる」「メガネりおちゃんかっこいいい」「スタイルすばらしい...！」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】内田理央の“オタTの着こなし”光る私服姿
「スタイルすばらしい...！」内田さんは「今日の私服。胸にマキマさん 珍しくミニスカだから他は大防寒！」とつづり、4枚の写真を投稿。漫画『チェンソーマン』（集英社）のTシャツ、ミニスカート、そしてダウンジャケットを着用した姿です。「#オタTの着こなし」とハッシュタグも添えていますが、キャラクターのTシャツをおしゃれに着こなしています。
「オタTおしゃれに着こなせるの理央ちゃんしかいない」7月31日の投稿でも「#オタTの着こなし」のハッシュタグを添え、コーディネートを紹介した内田さん。漫画『新世紀エヴァンゲリオン』（KADOKAWA）のTシャツを着用した姿に「オタTおしゃれに着こなせるの理央ちゃんしかいない」「りおちゃんのオタT待ってた」といった反響が寄せられていました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)