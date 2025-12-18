読売テレビ・日本テレビ系列で現在放送中の田辺桃子、横田真悠、林芽亜里トリプル主演の木曜ドラマ『推しの殺人』（毎週木曜よる11：59〜）。第12話が12月18日に放送予定です。

本作は、宝島社『このミステリーがすごい！』大賞文庫グランプリを受賞した、本格クライムノベル『推しの殺人』（著：遠藤かたる／宝島社文庫）をドラマ化。

主人公は、大阪で活動する問題山積みの3人組アイドル「ベイビー★スターライト」のメンバーたち。《殺人》という罪を犯してしまった彼女たちは、それを隠蔽したままステージに立ち続けようと誓う。

次々と襲うピンチ、それぞれが抱える壮絶な過去、そして「未解決連続殺人事件」にも巻き込まれていき……。待ち受けるのは栄光か破滅か！？人生と命を懸けたスリリングサスペンス。



あるトラウマをきっかけに感情を失い、ただ流されるように生きている高宮ルイ役を田辺桃子さん。

感情の揺れが激しく、あらゆることに噛みつく獰猛なリスのような性格の早川テルマ役を横田真悠さん。

恵まれた容姿でグループのセンターに抜擢され、テルマから敵視される沢北イズミ役を林芽亜里さんが演じています。

また、爽やかなルックスでテレビ番組でも活躍している、マーケティング会社社長・河都潤也役を城田優さん。

河都と大学からの付き合いで、河都に出資してもらい小さな個人事務所を持つ弁護士・矢崎恭介役に増田貴久さんが発表されています。

主題歌は『星月夜』のヒットで国内外で注目を浴びるシンガーソングライター・由薫さんが、ドラマのために書き下ろした『The rose』です。

＊以下12月18日放送回のネタバレを含みます。



＜前回のあらすじ＞

ついにルイは、矢崎（増田貴久さん）が連続殺人事件の犯人であることや、「ベイビー★スターライト」に脅迫状を送り付けたことを突き止めた。

矢崎は麗子（加藤ローサさん）も殺害しており、殺害した女性たちのバッグやアクセサリーをコレクションにしていた。

「ベビスタ」の3人が羽浦（田村健太郎さん）の遺体を山に埋める様子を見ていたと明かした矢崎は、羽浦の時計を調査会社の下谷（テイ龍進さん）に送ったことや、羽浦を埋めた場所に花を置いたことを認めた。

秘密を全部知っていると笑った矢崎は、「俺たちは一蓮托生だ」とルイを脅し――。

一方で矢崎は、「ベビスタ」の生配信の際に妙なメッセージを書き込んできた「先生」なる人物ではないという。ルイが追及すると、矢崎は「あれは俺じゃない」と何やら事情を知っている様子で……！？

ルイから矢崎の話を聞いたテルマとイズミは、恐怖のあまり立ち尽くした。矢崎や「先生」なる人物から2人を守ってみせると決意したルイは、矢崎の弱みを見つけるべく動き出すが――。

一方、望月（曽田陵介さん）は、かつて刑事だっためぐみ（椛島光さん）の父親が、ルイの母親と妹が亡くなった火事を熱心に調べていたことを知る。

火事について調べる望月は、衝撃的な事実を知ることに……！



＜第12話のあらすじ＞

「ベイビー★スターライト」のテルマに彼氏がいることや、イズミに子供がいることをSNSに投稿した「先生」の正体は、ルイの父親・敏勝（猪塚健太さん）だった！

敏勝と対面しその事実を知ったルイは、さらなる衝撃の事実を知る。母親と妹が亡くなった火事の原因は、敏勝の放火だったのだ……。

大きなショックを受けたルイは、敏勝と矢崎がつながっていることも知り、絶望の淵に突き落とされて――。

一方、河都（城田優さん）を取り逃した望月は、羽浦（田村健太郎さん）がいつも自慢していた時計のことを、ルイが「知らない」と言っていたことが気にかかっていた。捜査を進める望月は、ある事実にたどり着き……！？

テルマとイズミの秘密が暴露され炎上状態の「ベビスタ」は、マネージャーの土井（トラウデン直美さん）から呼ばれ、矢崎を交えて話し合いをすることに。

胸の内を明かすメンバーたちに、矢崎は「君たちは罪を犯した」と告げる。

そんな中、姿をくらましていた河都が3人に接近してきて……！？