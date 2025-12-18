バラエティやラジオではユーモアと知性をにじませ、芝居では繊細な感情を表現。クセのある役では唯一無二の存在感を発揮する。舞台俳優としても評価が高い稲垣吾郎さん（52）が、1942年の初演以来、英国で繰り返し上演されてきたラブコメディ『プレゼント・ラフター』（PARCO劇場）で主演を務める。20世紀英国を代表するマルチアーティスト、ノエル・カワードの半自伝的作品で、稲垣さんが演じる俳優のギャリーは、自己愛が強くて面倒くさい、でもどこか憎めない人物。「僕に合ってそうな作品」と語る稲垣さんに作品への思いを聞いた。（取材・文：婦人公論.jp編集部 撮影：本社・奥西義和）

ウィットに富んだラブコメ

今年は7月からずっと舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』に出演していました。ハリー・ポッターは大エンターテイメント作品だったので、ちょっとシンプルな会話劇をやりたいと思っていたところだったんです。気分も変わりますし、10年ぶりのPARCO劇場ということで、今からすごく楽しみにしています。

『プレゼント・ラフター』は2017年にはケヴィン・クライン主演でトニー賞を受賞したこともある評価の高い作品。ウィットに富んだラブコメディなので、僕に合ってそうですよね。（笑）

＜舞台は、人気俳優・ギャリーが住む高級アパートの一室。誰からも好かれるギャリーだが、芝居がかった性格でナルシスト気味。まもなく仕事でアフリカへ出発する予定のギャリーのもとには、ファンの女性や脚本家志望の青年など個性的な人たちが訪れ、騒動に――。別居中の妻、リズを倉科カナが演じる＞

ギャリーは自意識の塊で神経質。プライベートでも演技をしてしまう人物です。ちょっと寂しがりなところもあって、人にいい顔をしたがる。ラブコメディですが、恋愛ものというのとは少し違うかな。人にモテていたくて、その結果いろいろな騒動に巻き込まれます。

男の人にも女の人にも好かれていたいのは俳優の性みたいなもの。自分にもそういうところはちょっとあるかもしれません。ギャリーは人前ではポーカーフェイスなのに秘書や使用人など身内には厳しくてわがままも言う。アフリカでの仕事が決まっているのに、行くのを嫌がって駄々をこねます。すぐイラついて、すぐに機嫌が戻るのはかわいらしいですよね。

僕を投影しやすいキャラ

人間味があふれているギャリーですが、有名人ならではの孤独を抱え、老いを恐れています。誰しも年を重ねるので、去年の自分と今の自分が違ってくるのは当たり前。人に言えなくても自分だけが感じる変化もある。



年を重ねることの変化を認めたくなかったり、認めざるをえなかったり、ギャリーの気持ちは揺れます。

でも、年を重ねることに抗うというよりも、常にその時の自分のベストを尽くし、理想的な自分に仕立てあげる努力はしないといけないと思っています。

ギャリーは、見ている方が、僕を投影しやすいキャラクターじゃないかなと。自分のことを語るのは難しいのですが、稲垣吾郎のパブリックイメージ的に合いそうで、僕っぽいですよね。

僕がプロデューサーだったら稲垣吾郎にやらせますよ（笑）。

「ひねくれた大人役」が多い？

俳優の稲垣吾郎には、職人気質だったり、ちょっと偏屈だったり。ミステリアスなところがあるような役が来ることが多いと思っています。いわゆる「ひねくれた大人」や「難しい大人」。

でも、僕はシンプルな人間だし、そんなに思慮深くもない。眉間にしわを寄せているような役をいただくことが多いですが、穏やかで考えすぎないタイプです。ただ、演劇は、悲劇でも喜劇でも主人公が苦悩するから面白い。苦悩が似合う人間でいたいとは思っています。



俳優として、「この役は稲垣さんをイメージしたんです」という言葉をもらうと、すごくうれしい。映像でも舞台でも、常にそうやってなんとなく思い出してもらえるような存在じゃないと俳優は使ってもらえないですから。

いただく役やパブリックイメージは実際の自分と違うところがあったり、なかったりしますが、そこは面白がってやっています。自分がどういうイメージなのか、俯瞰で観ることは俳優としては大切なことかもしれません。どこか冷めた自分がいないといけない。

一方で、熱くなって無我夢中な人間に人は心を奪われるので、「冷めた自分はダメだな。来世は熱い俳優になりたい」と思うこともあります。（笑）

セリフ覚えは

＜ギャリーの住むアパートメントの１室を様々な人物が訪れ、物語が展開する。常に混乱の中心にいるのがギャリーだ。老いへの不安をまくしたて、関係を持った女性を説得しようと早口で話す。緻密な構成で、スピーディーな会話が繰り広げられる＞



ギャリーはセリフも多いですし、すごいスピードで会話が展開します。どこまで本音かわからないけれど、ずっと皮肉を言っている。

初めて台本を読んだ時にセリフの量の多さにびっくりしました。



舞台をやっていると「セリフを覚えられてすごいね」と褒められることがあるのですが、すごくうれしいんですよ。人にできないことをやっているみたいじゃないですか。

でも、ずっとしゃべっていればいつかは覚えられますから。散歩しながら覚えたり、寝る前に覚えたり。ゲーム感覚なので苦ではありません。

最近変わった価値観

＜今年は、フジテレビのドラマ『僕達はまだその星の校則を知らない』に出演。７月から10月まで舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』でハリー・ポッター役を務めた。映像に舞台と充実した１年となった＞



『ハリー・ポッターと呪いの子』では年下のキャストが多くて、自分に父性が芽生えたように感じました。子供もいませんし、もともとマイペースな人間なので、あまり人のことを考えるタイプじゃなかったんです。スタッフもキャストも年下が増えたから当たり前といえば当たりまえなんですが、若い子を慈しむような気持が生まれました。年を重ねて価値観が変わったのかもしれません。



昔は猫を飼っていても、同じ場所に共生しているという感覚で、自分の子どものようには思っていませんでした。それが今では、猫も自分の子供のようです。若い人が一生懸命頑張っている姿を見ると、応援したくなる。「守ってあげたい」「引っ張り上げてあげたい」と素直に感じます。いまさら遅いですし、もっと早くからそうなっていたらよかったのにとも思いますよ。



月日が流れるのは早くて、あっという間に１年が経ってしまいます。「2026年はこうしたい」という目標はありませんが、まずは『プレゼント・ラフター』を完成させて、お客さんに楽しんでいただきたい。登場人物が多くて、ギャリーは感情の切り替えも早いので演じる側としては難しい作品です。緻密な演技は得意ではないので、稽古を重ねて「自分のギャリーはこういうものだ」と役を作っていけば、それが説得力になっていくと信じています。2026年もしっかりと充実した年にしていきたいです。