総務省が発表した住宅・土地統計調査（令和5年）によると、全国の空き家の数は900万戸。空き家率も13.8％と過去最高を記録しています。離れて暮らす親の死去により、空き家となる家も多いのでしょう。その際、遺品整理は残された人の大きな負担となっています。ただ、故人の残したモノと向き合うと、知らなかった一面が見えてくるようです。山野ゆりさん（仮名・北海道・無職・71歳）は、ひとり暮らしだった叔父が逝き、家を片付けることとなり……。

* * * * * * *

役場からの電話で知った秘密

ひとり暮らしの叔父が、2022年10月にくも膜下出血を起こし、誰にも看取られず自宅で亡くなった。享年88。彼の妻は10年前に他界しているので、喪主は離れて暮らしていた妻の連れ子のAが務めた。

Aの話では、叔父は「火葬してくれればそれでいい」と言っていたそう。Aが借金をして以来、2人は険悪な仲だった。それでも、やはり死後のことは息子に託したのだなと、私を含め親戚の誰もが思った。だからこそ、借地に建っていた叔父の家を更地にして返す作業は当然Aが担うと思っていたのだ。

ところが翌年、別のいとこがお盆で実家に帰る途中、叔父の家がまだあるのを見た。叔父のきょうだいは皆80歳を超えているので、親戚を代表して私がAに連絡をしたが、電話は繋がらず、LINEも無視。

そのうち役場から、「相続人を決めてください」と電話があった。なぜうちに？ と聞くと、火葬許可証に私の夫のサインがあり、連絡がつくのがわが家だけだと言われたのだ。

そういえば、町内会長をしている夫は慣れているからと、遺影など諸々の準備で忙しそうなAを手助けしていた。役場の人にAの存在を伝えると、何と、叔父は彼と養子縁組をしていなかったと言うではないか。

つまり、遺言書なし、子なし、親なし、きょうだいあり。この場合、きょうだいが相続人になる。高齢の叔母たちに代わって、私が対応することになった。

一刻も早く家を解体して更地にし、地主さんに土地を返さなければならない。印鑑証明や戸籍謄本を用意し、ややこしい手続きを経て、ようやく私の名前で解体をお願いできる運びに。

残る問題は家の鍵。叔母は、葬儀の場でAに合鍵を返してしまっていた。音信不通になるとは思わないから仕方がない。ネットで調べると、どうやら窓ガラスを割って入るしかないようだ。通報されては困るので、念のため警察に事前に事情を説明し、準備を整えた。

窓ガラスを割りいざ家の中へ

ようやく家に入ることができたのは2024年5月。叔母を車に乗せて叔父の家へと向かう道中、これから人生で初めて窓ガラスを割るのだと思うと、そわそわとして落ち着かなかった。

ガラスが飛び散らないよう用意してきたガムテープを窓ガラスに貼り、金づちで叩く。古いガラスだからか思いのほか簡単に割れ、恐る恐る窓を開けた。

私とて70代、友だちの中には骨折する人も増えてきているのだから、窓から室内にポンと飛び降りるのは難しいだろう。箱を重ねて台にして上り、窓のすぐ下に見える段ボール箱に足をかけて、降りることにする。

一体私は何をしているのだろうと思いながら、悪戦苦闘の末に中へ入った。内側から玄関の鍵を開け、叔母に入ってきてもらう。倒れている叔父を最初に見つけた叔母だった。2人でリュックからペットボトルを取り出して床に供え、手を合わせた。

叔父は過酷な青春時代を送った人だった。戦時中に、父親が肺結核になり、きょうだいも次々に感染。まだ11歳だった叔父が中学校にも行かず、マンガン鉱山で働いて家族を養ったのである。結核患者を出した家は爪弾きという時代。一家はよく生き延びたものだ。

合掌を終え、一通り家の中を見て回った。どうやら一番恐ろしいのは、電気を止められて1年半が過ぎた冷蔵庫と冷凍庫だ。恐る恐る扉を開けてみると、意外にも味噌と麹が2つあるだけだった。スーパーもコンビニもない地域でこれは意外。

時々、私やいとこが食料を送っていたが、ちゃんと食べられていたのか、今さらながら不安に思う。あるいはAが空腹のあまり残った食料を持っていったのか……。想像すると胸が苦しくなった。

叔母が確認したところ、500円玉が入っていたペットボトルがなくなっているというから、やはりAは一度来たのだと思われた。

気を取り直しさっそくゴミ収集日のカレンダーを見ながら、あれこれゴミ袋へと詰め込んでいく。叔母がお昼抜きで頑張ろうとするのを止め、初回は早めに切り上げた。叔父の家から自宅までは車で4時間。片づけの時間より運転しているほうがずっと長いのだ。

定期的に通って片づけを続けていると、裏に住む人が声をかけてくれた。ゴミに出していた古いすり鉢が欲しいという。喜んでお譲りし、少しばかりのおしゃべりに癒やされた。

住民同士の深いつき合いがある地域だから情報がすぐに伝わるのであろう。衣装ケースや畳が欲しいという人がいらして大助かり。結局、テレビや踏み台、ペンキ……などさまざまもらってくれる人が現れた。

二槽式洗濯機が3つも出てきたり、48年前の私の結婚式の礼状が顔を出したり。あれこれ驚きながら、週に1度くらい片づけに通った。あっという間に2ヵ月が経ち、車から見える北海道の景色は、桜にアジサイ、ウツギと少しずつ変わっていく。私が花好きなのを知っていた叔父が、お礼に美しい花々を見せてくれているような気がしてならない。

叔父は自分の働きによって家族を養ってきた自負があるからか、言葉がキツく、私は少し苦手だった。それでも片づけを通して、何だか叔父の知らない一面を見たように思う。遺品整理をできるのは、ひょっとしたら幸せなことなのかもしれないと感じた。

遺品整理サービスでのトラブルに注意

山野さんは、叔父の遺品を叔母とコツコツ片付けることでなんとか整理を終え、近隣の人々の温かさも感じることができました。

一方で、現在は核家族化や独居世帯の増加もあり、親族だけでは対応しきれない遺品の整理・処分を事業者に依頼する「遺品整理サービス」も普及しています。利用者が増える一方、全国の消費生活センターには、「高額な追加料金が発生した」「処分しない予定の遺品が処分された」などの相談が寄せられているそう。

遺品整理を頼むときは、事業者選びは慎重にhttps://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen525.html

被害に遭わないためにも、複数社から見積もりを取る、キャンセル料や具体的な作業内容について事前に確認するなど、事前の対策が大切です。

事業者とトラブルになった場合には、消費生活センターに相談してみましょう。

全国の消費生活センター等

https://www.kokusen.go.jp/map/index.html

