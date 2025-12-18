「立派なお兄ちゃん」第2子出産の蜂谷晏海、兄弟ショット公開「うわー！ちゃんとお兄ちゃんしてるー」
お笑いコンビ・スピードワゴンの井戸田潤さんの妻でタレントの蜂谷晏海さんは12月17日、自身のInstagramを更新。兄弟ショットを公開しました。
【写真】蜂谷晏海のかわいい息子たち
また、翌日から自宅での本格的な育児が始まることに向け、「ベビバーグとの時間も新生児との時間も噛み締めていこう！ さぁ眠れない数ヶ月の始まりだ！」と、前向きな意気込みもつづっています。
「うわー！ちゃんとお兄ちゃんしてるー」蜂谷さんは「たくさんのお祝いのコメント本当にありがとうございます」とつづり、3枚の写真と1本の動画を投稿しています。14日に次男を出産し、入院中の病院で長男が次男と対面するシーンなどを披露。「ベビバーグはどんな反応かな？まだよく分からないのかな？と思ってましたが、コットの中を覗いたり、トントンしてみたり、背伸びをして弟を見る姿に母は感動です」と、長男の反応や“お兄ちゃんらしい”行動に心を打たれたことを明かしています。
ファンからは、「おめでとうございます」「今は大変だと思いますが、良い思い出になるので応援しています」「体調に気を付けて濃い2週間をお過ごし下さい」「可愛い〜〜〜」「うわー！ちゃんとお兄ちゃんしてるー」「兄バーグと弟バーグですねー 兄弟頼もしい」「ベビバーグくんお兄ちゃんしてますね」「もう立派なお兄ちゃんですね！」と、祝福の声が多く上がりました。