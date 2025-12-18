お笑いコンビ・スピードワゴンの井戸田潤さんの妻でタレントの蜂谷晏海さんは12月17日、自身のInstagramを更新。生まれたばかりの次男と長男の兄弟ショットを披露し、反響を呼んでいます（サムネイル画像出典：蜂谷晏海さん公式Instagramより）

【写真】蜂谷晏海のかわいい息子たち

「うわー！ちゃんとお兄ちゃんしてるー」

蜂谷さんは「たくさんのお祝いのコメント本当にありがとうございます」とつづり、3枚の写真と1本の動画を投稿しています。14日に次男を出産し、入院中の病院で長男が次男と対面するシーンなどを披露。「ベビバーグはどんな反応かな？まだよく分からないのかな？と思ってましたが、コットの中を覗いたり、トントンしてみたり、背伸びをして弟を見る姿に母は感動です」と、長男の反応や“お兄ちゃんらしい”行動に心を打たれたことを明かしています。

また、翌日から自宅での本格的な育児が始まることに向け、「ベビバーグとの時間も新生児との時間も噛み締めていこう！　さぁ眠れない数ヶ月の始まりだ！」と、前向きな意気込みもつづっています。

ファンからは、「おめでとうございます」「今は大変だと思いますが、良い思い出になるので応援しています」「体調に気を付けて濃い2週間をお過ごし下さい」「可愛い〜〜〜」「うわー！ちゃんとお兄ちゃんしてるー」「兄バーグと弟バーグですねー　兄弟頼もしい」「ベビバーグくんお兄ちゃんしてますね」「もう立派なお兄ちゃんですね！」と、祝福の声が多く上がりました。

第2子の出産を報告

14日には「ご報告です」と、第2子の出産報告をしていた蜂谷さん。ファンからは、「おめでとう」「大感動」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)