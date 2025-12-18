12·î18Æü¸áÁ°4»þ23Ê¬¡¢¡ÖÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò¡×¸ø¼°¤¬Ææ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Åê¹Æ¡¡¡ÈÀ¤³¦²þÊÑ¤ÎÆü¡É¤Î±é½Ð¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶ÎÞ
¡¡12·î18Æü¸áÁ°4»þ23Ê¬¡¢¿¼Ìë¤È¤âÁáÄ«¤È¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤ÀÅ¼ä¤Î»þ´Ö¡¢ÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò¥·¥ê¡¼¥º¸ø¼°X¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¥Ý¥¹¥È¤ËÊ¸»ú²½¤±¤·¤¿Ê¸¾Ï¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ì¸«¤¹¤ë¤È²òÆÉÉÔÇ½¤Ê¤³¤ÎÊ¸»úÎó¤òÊÑ´¹¥Ä¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÇÉü¸µ¤¹¤ë¤È¡Ä¡Ä¸½¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï»þ¶õ½¤Àµ¤Îµ¡²ñ¤òÆÀ¤ë¡£¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤¬µ¯Æ°¤¹¤ë¤Î¤ÏËÜÆü¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¾Ï¡£¤½¤¦¡¢¤³¤ì¤Ï·à¾ìÈÇ¡ÖÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò¤Î¾Ã¼º¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Êª¸ì¤Î¸°¤È¤Ê¤ë¡ÖÀ¤³¦²þÊÑ¡×¤¬È¯À¸¤·¤¿Æü»þ¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤¿±é½Ð¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¶ÛµÞÃ¦½Ð¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤¬µ¯Æ°¡©¡¡ÆÃ¼ì±é½Ð¤¬ÅÐ¾ì
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ý¥¹¥È¤ËÅº¤¨¤é¤ì¤¿URL¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤³¤Ç¤âÆÃ¼ì¤Ê±é½Ð¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²èÌÌ¤Ë¤Ï¡Ö¤·¤ª¤ê¡×¤È¡ÖÆþÉôÆÏ¡×¤ÎÁªÂò»è¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢¤É¤Á¤é¤òÁª¤Ö¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë±é½Ð¤¬¸«¤é¤ì¤ë»Å³Ý¤±¤Ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢Ä¹ÌçÍ´õ¤¬¥¥ç¥ó¤ËÂ÷¤·¤¿ÁªÂò¤òÄÉÂÎ¸³¤Ç¤¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸ø³«¤«¤é15Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤â¤Ê¤ª¿§êô¤»¤Ê¤¤ºîÉÊ°¦¤¢¤Õ¤ì¤ë±é½Ð¤Ë¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ä¤Ï¤êº£Æü¤³¤Î»þ´Ö¤Ë¹ðÃÎ¡£¤ªÃÎ¤é¤»¤â¶Å¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¿è¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶Æ°¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡2·î¤«¤é¤Ï¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±Ç¡¡ÆÃÅµ¤Ï¤¤¤È¤¦¤Î¤¤¤ÂÉÁ¤²¼¤í¤·
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¡ÖÀ¤³¦²þÊÑ¤ÎÆü¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿·¤¿¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤âÈ¯É½¡£2026Ç¯2·î6Æü¤è¤ê2½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò¤Î¾Ã¼º¡×¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±Ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Âè1½µÌÜ¤ÎÆþ¾ì¼ÔÆÃÅµ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃÅµ¤Ï¡¢¸¶ºî¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦¤¤¤È¤¦¤Î¤¤¤Â»á¤Ë¤è¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·¡Ö¥ß¥Ë¿§»æ¡×¡ÊÁ´3¼ï¥é¥ó¥À¥à¡Ë¡£¸ø³«16¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë²þ¤á¤ÆÉÁ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥Ï¥ë¥Ò¡¢Ä¹Ìç¡¢¥¥ç¥ó¤Î3¿Í¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬·È¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ÇÛÉÛ´ü´Ö¤Ï2·î6Æü¤«¤é2·î12Æü¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¸ÂÄê¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤Êý¤ÏÁá¤á¤Î´Õ¾Þ¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¡¢ºÆ¤Ó¤¢¤ÎÅß¤ÎSOSÃÄ¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
▶https://t.co/Mh2LWSiPSn#ÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò¤Î¾Ã¼º #ÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò¤Î¸æÎé
— ÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò¤Î¸ø¼° (@haruhi_official) December 17, 2025
¡ã»²¹Í¡¦°úÍÑ¡ä
ÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò¤Î¸ø¼°¡Ê@haruhi_official¡Ë
·à¾ìÈÇ¡ÖÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò¤Î¾Ã¼º¡×¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±Ç¸ø¼°¥µ¥¤¥È
