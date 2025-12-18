荷台が伸びる「軽トラ」登場

ダイハツは2025年12月16日、カスタムカーの祭典「東京オートサロン2026」への出展概要を発表しました。

ブースではカスタマイズカー「ハイゼット トラック パネルバン EXTEND3」を初公開します。

【画像】超カッコいい！ これがダイハツ斬新「軽トラ」です！ 画像で見る（23枚）

今回、ダイハツは東京オートサロン2026で、コミュニケーションワードである「わたしにダイハツメイ。小さいからこそできること。小さいことからひとつずつ。」のもと、「わたしにぴったり」「暮らしがおもろくなりそう」と思える「ダイハツメイ」を体現したカスタマイズカーとモータースポーツ車両を出展するといいます。

カスタマイズカーは5台で、軽商用車が2台、軽乗用車が3台です。

このうちの1台となるハイゼット トラック パネルバン EXTEND3（以下、ハイゼットトラックエクステンド3）は、軽トラックの定番モデル「ハイゼットトラック」をベースに荷室の拡張機能をもたせたものとなります。

ハイゼットトラックの現行型は、2014年に登場した10代目。積載性や耐久性、防錆性などの基本性能を向上させたほか、新開発プラットフォームによる乗降性の向上、安全性のアップも図っています。2018年には衝突回避支援システム「スマートアシスト」を設定し、さらなる安全性能の向上を図りました。

ラインナップは通常のハイゼットトラックに加え、ダンプやリフト、保冷・冷凍仕様、パネルバンなどの特装車を設定。さらに、居住部を延長し、シートリクライニング機能などを追加した「ジャンボ」仕様車も用意しています。

パワートレインは660ccの自然吸気エンジンに5速MTまたは軽トラック初のCVTを組み合わせ、駆動方式はFRに加え、2タイプの4WDを用意します。

ハイゼットトラックエクステンド3は、そんなハイゼットトラックのうち、荷台にスライドドアを備えるパネルバンがベースとなっており、一見するとカジュアルにカスタムされたモデルのようです。

しかし、パネル部の外装がスライドして後部に伸びる機能を持たせており、荷台のスペースを拡張することが可能です。

スライドしたパネル部の内側は、テント素材のような布地が用いられ、簡易的な窓も装備。屋外での利用も問題ないでしょう。

スライド時はフロアも同様に延長し、休憩などのさまざまなシーンで利便性が向上。アウトドアレジャーなどで非常に心強い、画期的なものとなっています。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1940mmで、最大長は不明です。

また、荷台の下にオリジナルサイドパネルを装着したことで、荷物の積載量も増加しています。

エクステリアはアウトドアに似合うベージュ系のカラーに、山並みのグラフィックが描かれたブルーとオレンジのストライプをサイドに施したほか、メッキグリルやロアグリルを保護するブラックのメッシュガーニッシュ、ブラックのルーフラックなどを備え、タフな印象を付与しています。

※ ※ ※

東京オートサロン2026は、2026年1月9日から11日まで、幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催されます。

ダイハツではこのほか、「ハイゼット トラック PTO ダンプ 大発命」「ムーヴ クロメキ」「タント カスタム クロメキ」「ムーヴ ＃ootd」などのカスタマイズカーが展示されます。