2026年1月30日に公開される映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の本予告が公開。また公開日よりIMAX61スクリーンで同時上映されることが決定し、あわせてIMAXビジュアルが公開された。

本作は、2021年に劇場公開され、興行収入22.3億円の大ヒットを記録した『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』の続編。主人公ハサウェイ・ノアの声を務める小野賢章ら主要キャストと、村瀬修功監督をはじめとしたスタッフが再集結する。

公式YouTubeチャンネル「ガンダムチャンネル」にて公開された本予告では、「どうかして、この肉体と感情的な欲望から離脱しないと」と己を追い詰めるハサウェイの姿が。それぞれの想いを胸に彼の名前を呼ぶギギとケリアが映し出される。

また、川上洋平［Alexandros］ × SennaRinによるデュエット曲「ENDROLL」が、本作の挿入歌に決定。本予告でも楽曲を聴くことができる。

IMAXビジュアルには、CGディレクターを務める増尾隆幸描き下ろしのΞ（クスィー）ガンダムが中央に描かれている。また、『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』公式X（旧Twitter）では、「本予告＆IMAXビジュアル公開記念キャンペーン」が開催中。同アカウントをフォローのうえ、対象の投稿をリポストしたユーザーの中から抽選で5名に「IMAXビジュアルポスター」がプレゼントされる。応募期間は12月31日まで。

2026年1月2日からは、『ガンダム』シリーズの歴代作品を毎日上映するイベント「ガンダムシネマラリー feat. 閃光のハサウェイ」が開催される。「21世紀ガンダム日替わり上映」「『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』上映」「『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』上映」それぞれの上映館が決定した。入場者プレゼントとして、作品キービジュアルが使用されたステッカーが配布される。集めた入場者プレゼントは別売りの「ガンダムシネマラリー feat. 閃光のハサウェイ ステッカーブック」に収納することができる。

2026年3月7日、8日には、東京国際フォーラム ホールCで、スペシャルライブ「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ THE SOUND OF U.C.0105」が開催。本イベントでは、作品の世界観をイメージした空間演出とともに、劇中で流れる楽曲が生演奏される。出演は、本作の音楽を担当する澤野弘之。さらにボーカルとして本作の挿入歌を担当したSennaRinをはじめ、Benjamin、Laco、mpiが出演する。

2026年2月4日には、本作のCONCEPT EP「LOSTandFOUND」がリリース。挿入歌「ENDROLL」をはじめ、収録曲の作曲・編曲は、本作の音楽を手がける澤野弘之が担当し、新曲を含む全7曲が収録される。

また、同日には本作のオリジナル・サウンドトラックもリリースされる。挿入歌「ENDROLL」の本編編集バージョンや、交響組曲形式の劇伴を含む全14曲を収録。ジャケットは、キャラクターデザインを務める恩田尚之による新規描き下ろしで、三方背ケース付き。両作の発売を記念して、連動特典として光るステッカーが配布される。

コメント川上洋平［Alexandros］ハサウェイの物語を2作に渡り、この声で追えることを光栄に感じています。「閃光」では“衝動”を。今作では、その先に残る“脆さ”を表現しました。澤野弘之さんの楽曲、SennaRinさんの声から強く刺激を受けました。再び劇場で、この物語の迫力を体感できる日が楽しみで仕方ありません。

SennaRin深い歴史を持ち、長きにわたり多くの方に愛されてきた『ガンダム』シリーズに携わることができ、大変光栄に思っています。「ENDROLL」で川上さんとご一緒できたこともとても嬉しく感じています。作品とともに楽曲も楽しんでいただけましたら幸いです。（文＝リアルサウンド編集部）