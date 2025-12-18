◆ 3人の先発投手がWBC初参戦へ

ミネソタ・ツインズのジョー・ライアン投手（29）、ニューヨーク・メッツのクレイ・ホームズ投手（32）、ノーラン・マクリーン投手（24）の3名が2026年3月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）にアメリカ代表として参戦すると現地時間9日、WBCの公式Xが発表した。

ライアンはデビュー直前の2021年に行われた東京五輪以来、4年ぶりの代表入り。MLBでは2022年に13勝を挙げるなど通算46勝をマーク。今季は31登板で13勝10敗、防御率3.42、171回を投げて194奪三振の好成績を収め、自身初のオールスターゲーム選出を果たした。

ホームズは2018年にパイレーツでMLBデビュー。2022年からヤンキースのクローザーを務めて3年連続60登板、同期間で計74セーブを記録。2度のオールスターゲーム選出も果たした。今季は新天地メッツで先発転向し、チーム最多の勝ち星をマーク。33登板で12勝8敗、防御率3.53、165回2/3を投げて129奪三振という成績だった。

マクリーンは2023年のドラフトでプロ入りし、今季8月16日にMLBデビュー。初登板から4連勝を飾るなど8先発で5勝1敗、防御率2.06、48回を投げて57奪三振を記録した。