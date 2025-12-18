ÀçÂæÈ¯¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É ÊªÉÊÈÎÇä¡¢¿®Ç°¤ò¹þ¤á¤¿¿·¶Ê¡Ö¥Äー¥Äー²°¡×ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡¡ÃÏ¸µ¤Ç»£±Æ¤ÎMV¸ø³«¤â
¡¡ÀçÂæÈ¯¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É ÊªÉÊÈÎÇä¤¬¡¢¿·¶Ê¡Ö¥Äー¥Äー²°¡×¤ò12·î17Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Æ±³Ú¶Ê¤ÎMV¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ÊªÉÊÈÎÇä¤Ï¡¢Æ±´ü¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Í¥Ã¥È¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò´¶¤¸¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤È¡¢¹ì²»¤Ê¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤ÊÆÈ¼«¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤¬ÆÃÄ§¤Î¥Ð¥ó¥É¡£10Âå¸ÂÄê¤Î²»³Ú¤Î¹Ã»Ò±à¡ØÁ®¸÷¥é¥¤¥ª¥Ã¥È2025¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£ºî¤Ï¡¢¡È¤¤¤Þ¤ÏÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤¤¤Ä¤«»×¤¤¤ÏÆÏ¤¯¤Ï¤º¡É¤È¤¤¤¦¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î¿®Ç°¤ò¹þ¤á¤¿1¶Ê¤Ç¡¢¡È¤Ê¤¼²»³Ú¤òºî¤ê¡¢¤Ê¤¼²Î¤¦¤Î¤«¡É¤È¤¤¤¦ÁÏºî¤Î¸¶ÅÀ¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹Ãæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¡£¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê´êË¾¤È¡¢»×¤¦¤è¤¦¤ËÀ®²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¸½¼Â¤Î´Ö¤ÇÍÉ¤ì¤ë¿´¾ð¤ò¡¢Î¨Ä¾¤«¤Ä¥Ñー¥½¥Ê¥ë¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ö¥Äー¥Äー²°¡×¤ÎÍ³Íè¤Ï¡¢ÅÅÏÃ¤¬ÉÔÄÌ¤ÎºÝ¤Î¥Ó¥¸ー¥Èー¥ó¡£¥µ¥¦¥ó¥ÉÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÊªÉÊÈÎÇä¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥í¥Ã¥¯¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¡¢ÂÇ¤Á¹þ¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë¡£»Í¤ÄÂÇ¤Á¤Î¥ê¥º¥à¤Ë·Ú²÷¤Ê¥®¥¿ー¤Î¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¾è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï½é¸«¤Î¿Í¤Ç¤â¼ê¤¬¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ê¥ó¥Ðー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡MV¤Ï¡¢ÃÏ¸µ ÀçÂæ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ìー¥º¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÈÄ¶¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¡¢·ã¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¤Ï¤¤¤Ø¤¤¡ÊVo/Gt¡Ë¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
ÇùÁ³¤È¡È²¿¤«¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡É¤È¤«¡¢¡È²¿¤«¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¤¤¡É¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤ÈÆ±»þ¤Ë¡Ö¤Ê¤Ë¤ò¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¤³¤È¹Í¤¨¤Æ¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¼«Ê¬¤â¤¤¤Æ¡¢Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Î¤«¤Ê¡©¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤¤¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
