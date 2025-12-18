ケンタッキー、年末年始限定「ケンタお重」が今年も登場！ その場で使える“無料券”が当たるおみくじ付き
「ケンタッキーフライドチキン」は、12月26日（金）から、年末年始限定の「ケンタお重」を、全国の店舗で発売する。
【写真】選べてうれしい！ 「ケンタお重」3種一覧
■「えびぷりぷりフライ」はこの時期だけ
数量限定で登場する「ケンタお重」は、「オリジナルチキン」、「ビスケット」「ナゲット」「ポテト」の定番メニューと、この時期だけの特別メニュー「えびぷりぷりフライ」をお重に詰め合わせたセット。
ラインナップは、「松」・「竹」・「梅」の3種類を用意。例えば、「オリジナルチキン」9ピースや「えびプぷりぷりフライ」4ピースなどを敷き詰めたボリューム満点の「松」は、単品積上げ価格5300円のところ1310円お得な3990円で楽しめる。
また、「ケンタお重」を購入すると、新年の運試しとして、抽選で人気商品の無料券が当たる「ケンタおみくじ」が付属。小吉は「オリジナルチキン」1ピース無料券、中吉は「バーガー」無料券、大吉なら「トクトクパック4ピース」無料券が当たり、当選した無料券はその場で引き換え可能。はずれた場合も、お得なクーポン2種が必ず配布される企画となっている。
さらに、本商品を購入すると「ポテト（S）」2個、「ビスケット」2個、「カーネルクリスピー」2ピース、「チョコパイ」2個、「コールスロー（S）」2個がそれぞれ390円でいくつでも購入することができてお得（価格は税込）。
家族や友人と「ケンタお重」を囲んで、2026年の幕開けを華やかに迎えてはいかがだろう。
