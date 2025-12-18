¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÃæÂ¼¹¸¡Ö3¿Í¤È¤â¡Ä¡×¡¡ËÒ¸¶ÂçÀ®¡Ö¥¢¥ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¡¡ÀîÀ¥¹¸¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¡Ä¡×¡¡±Ç²è¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤ÄÅÐ¾ì¤Îà¥°¥ì¡¼¥È¥ê¥ªá¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤È¤Ï
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÃæÂ¼¹¸¡¢ËÒ¸¶ÂçÀ®¡¢ÀîÀ¥¹¸¤Î3Áª¼ê¤¬17ÆüÌë¡¢Ê¡²¬»ÔÆâ¤Î±Ç²è´Û¡Ö¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ¡¡Ê¡²¬¤â¤â¤Á¡×¤ÇÄ¹ÊÔ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡Ö±Ç²è¡¡HAWKS¡¡SP¡ªRIT¡¡¡½273Æü¤Îµ²±¡½¡×¤ÎÀè¹Ô¾å±Ç²ñ¤ÇÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡µåÃÄÀ©ºî±Ç²è¤Î3ºîÌÜ¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ°ì¤ÎÄº¤òÌÜ»Ø¤¹¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÎÀï¤¤¤òÄÉ¤Ã¤¿Ä¹ÊÔ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼±Ç²è¡£Ì©Ãå¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬»£±Æ¤·¤¿±ÇÁü¤ò°ì¤Ä¤Î±Ç²è¤È¤·¤Æ¤Ä¤à¤®¡¢273Æü´Ö¤Î·ãÆ®¤ÎÎ¢Â¦¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£26Æü¤ÎÁ´¹ñ¸ø³«¤òÁ°¤Ë¾å±Ç²ñ¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£
¡¡3Áª¼ê¤Ï¹ç¤ï¤»¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥°¥ì¡¼¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÇÅÐÃÅ¡£3¿Í¤Ï±Ç²è¤Ç¤âÉÁ¤«¤ì¤ë½ÅÍ×¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿5·î2Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¡£2ÅÀ¤òÄÉ¤¦9²ó2»àÌµÁö¼Ô¤«¤éÀîÀ¥¤Î°ìÂÇ¤Ç´ñÀ×¤ÎµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿»î¹ç¤À¡£
¡¡ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤â¤½¤Î»î¹ç¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ËÒ¸¶Âç¤¬¡Ö¤Ç¤â¡¢¡ÊÃæÂ¼¡Ë¹¸¤µ¤ó¤¬ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¥¢¥ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¡£ÃæÂ¼¤Ï¡Ö3¿Í¤È¤âÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¬ÎÝ¤Ë½Ð¤Æ¡¢¥Þ¥Ã¥¡¼¡ÊËÒ¸¶Âç¡Ë¤â¥¿¥¤¥à¥ê¡¼ÂÇ¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¡ÊÀîÀ¥¡Ë¹¸¤¬Äù¤á¤¿¤È¤¤¤¦·Á¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ËÒ¸¶Âç¤â¡Ö¤¢¤Î¡ÊÀîÀ¥¤Î¡Ë±ÇÁü¤À¤±¤¸¤ãÂÌÌÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ÀîÀ¥¤Ï¡ÖÁ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿ÀèÇÚÊý¡¢Æ±µéÀ¸¡¢¸åÇÚ¤¬¤¤¤¿¤«¤éËÍ¤¬ÂÇ¤Æ¤¿¡£¤¢¤Î1¾¡¤Ï¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤Ç¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¾¡Íø¡£·è¤·¤ÆËÍ¤¬ÂÇ¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤«¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Àï¤Ç¤ÏÃæÂ¼¤¬2»à¤«¤éÃæ°Â¤Ç½ÐÎÝ¡£ÌøÄ®Ã£¤¬±¦°Â¤Ç¤Ä¤Ê¤®¡¢ËÒ¸¶¤Îº¸Å¬»þÂÇ¤Ç1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËÀÐÄÍÁî°ìÏº¤¬»àµå¤ÇÂ³¤¡¢ÀîÀ¥¤Î·àÅª¤Ê°ìÂÇ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥°¥ì¡¼¤ÎÉþÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀâÌÀ¡£ÀîÀ¥¤Ï¡ÖËÍ¤È¡ÊÃæÂ¼¡Ë¹¸¤µ¤ó¤Ï¤¤Ã¤Á¤ê¤·¤¿Éþ¤ÇÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÒ¤µ¤ó¡ÊËÒ¸¶Âç¡Ë¤«¤é¡Ø¤Ê¤ó¤ä¤½¤Î¤¤Ã¤Á¤ê¤·¤¿³Ê¹¥¤Ï¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¡£ËÒ¤µ¤ó¤âÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¡¼¥¯¥¤¥º¤Î¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì°ì¼°¡¢·¤¤Þ¤ÇÇã¤Ã¤ÆÃåÂØ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£ËÒ¸¶Âç¤â¡Ö¤³¤ÎÆó¿Í¤Î³Ê¹¥¤Ëº£Æü¤Î³Ê¹¥¤ÇÃå¤¿¤é¥ä¥Ð¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊÀîÀ¥¡Ë¹¸¤Ë¤ÏÂè°ìÀ¼¤Ç¡ØEXILE¡Ê¥¨¥°¥¶¥¤¥ë¡Ë¤ä¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£