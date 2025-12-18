エムバペ、憧れのC・ロナウドまであと「１」に迫る。27歳の誕生日に大記録達成なるか
レアル・マドリーの現エースが、12年前に元エースが打ち立てた大記録に迫っている。
現地12月17日に開催されたコパ・デル・レイ（スペイン国王杯）ラウンド32で、マドリーは３部のタラベラと対戦。格下相手に思わぬ苦戦を強いられるも、３−２で退けた。
好調のキリアン・エムバペは、まず41分にPKをきっちり成功させ、先制点を奪取。さらに88分、強烈なミドルシュートで決勝点もマークしてみせた。
今回の２ゴールにより、昨季の後半戦と合わせた2025年トータルの得点数は58に。クリスティアーノ・ロナウド（現アル・ナスル）が、2013年に記録したマドリー史上最多の59まで、あと「１」に迫った。
マドリーの年内の試合は、12月20日のセビージャ戦（ラ・リーガ第17節）のみ。今季に限れば23戦28発のフランス代表FWは、憧れの先達に並び、追い越せるか。ちなみにセビージャ戦の日は27歳の誕生日でもある。バースデーゴールを炸裂させ、自らを祝福したいところだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】エムバぺが３部クラブ相手に貫録の２発
