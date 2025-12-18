水族館の大水槽にサンタクロース登場 魚に餌の“クリスマスプレゼント”＝静岡・下田海中水族館
静岡県下田市の下田海中水族館では、クリスマスに向けてサンタクロースの衣装を着たダイバーによる餌付けショーが行われています。
大水槽に現れたのは、真っ赤な衣装に立派な口ひげを蓄えたサンタクロースです。
下田海中水族館では、毎年恒例のサンタクロースによる餌付けショーを11月から行っています。
サンタが餌を与えると、プレゼントを待っていたかのように、魚たちが集まってきました。
＜来場者＞「おもしろかったです」 Q.クリスマス楽しみですか？ 「楽しみです」
＜来場者＞「今年こそ彼氏が欲しいなと思いました。彼氏とこういうところに来られたら楽しいだろうなと思いました」
＜下田海中水族館・魚類担当＞「クリスマス気分をぜひ味わっていただきたいということと、なかなかこういうショーを見る機会はないと思いますので、特別感を味わっていただきたいと思っています」
サンタクロースの餌付けショーは、12月25日のクリスマスまで行われます。