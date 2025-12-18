静岡県下田市の下田海中水族館では、クリスマスに向けてサンタクロースの衣装を着たダイバーによる餌付けショーが行われています。

【写真を見る】水族館の大水槽にサンタクロース登場 魚に餌の“クリスマスプレゼント”＝静岡・下田海中水族館

大水槽に現れたのは、真っ赤な衣装に立派な口ひげを蓄えたサンタクロースです。

下田海中水族館では、毎年恒例のサンタクロースによる餌付けショーを11月から行っています。

サンタが餌を与えると、プレゼントを待っていたかのように、魚たちが集まってきました。

＜来場者＞

「おもしろかったです」

Q.クリスマス楽しみですか？

「楽しみです」

＜来場者＞

「今年こそ彼氏が欲しいなと思いました。彼氏とこういうところに来られたら楽しいだろうなと思いました」

＜下田海中水族館・魚類担当＞

「クリスマス気分をぜひ味わっていただきたいということと、なかなかこういうショーを見る機会はないと思いますので、特別感を味わっていただきたいと思っています」

サンタクロースの餌付けショーは、12月25日のクリスマスまで行われます。