元フィギュアスケート世界女王で、プロスケーターの安藤美姫が、自身の国際恋愛の経験を『ABEMA Prime』で語る場面があった。

【映像】「今までうまくいってない」過去の“国際恋愛”を明かす安藤美姫

日本人女性との結婚を望む韓国人男性が増えているという話題の中で、安藤は「私は国際恋愛をしてきた。今までの恋愛の半分は海外だった」と切り出した上で、「異文化と触れることで、自分の視野が広がった。新しい刺激があるし、日々成長できる。それは日本の方でもできるが、やっぱり日本だけではわからないことがある」と語る。

当時の交際については「大体が英語だった。ヨーロッパやアメリカの方だったので、言語が違う。ご家族とも一緒に過ごしたが、そこは彼と自分が間に入った。うちの母も仲良くやっていたし、私も協力していた」と振り返る。

そして、一番大事なのは「コミュニケーションだ」と話す。「自分たちのお父さん、お母さん世代は、歩み寄ることをあまりしない。だから、私は人見知りだけど、お相手のご家族に会いに行っていた。その国の文化を好きになって勉強したり、ちょっとした言葉を話したり、料理も覚えていた」。

（『ABEMA Prime』より）