フィンランドの国会議員らが、アジア人差別とみなされる「つり目」のジェスチャーの写真をSNS投稿した問題で、木原官房長官は外交ルートを通じてフィンランド側に憂慮を伝えたことを明らかにしました。

この問題をめぐっては、フィンランドのオルポ首相が17日、日本・中国・韓国のフィンランド大使館のSNSアカウントを通じて、「侮辱的な投稿に対して心からおわび申し上げる」「人種差別を真剣に受け止め、改善に向かって尽力する」などと謝罪の声明を発表しています。

木原稔官房長官は18日の会見で、「フィンランド政府に対し、在フィンランド大使館を通じて、憂慮を伝えた」と明らかにしました。また、日本政府として適切な対応を期待する考えもあわせて伝えたということです。

ロイター通信によりますと、一連の問題の発端は、今年のミス・フィンランドに選ばれた女性が、指でまぶたを引き上げる「つり目」のジェスチャーをする写真を、「中国人と食事中」というキャプションを添えてSNSに投稿したことです。

この女性はミス・フィンランドの称号を剥奪されましたが、その後、フィンランドの連立与党の一部の国会議員が、同じような「つり目」の写真をSNSに投稿していました。