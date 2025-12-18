【ATK Axe】 12月25日 発売予定 価格：5,280円 【ATK Axe Pro】 12月25日 発売予定 価格：7,700円

「ATK Axe」

ゲートは、ゲーミングデバイスブランド「ATK Gaming Gear」の正規代理店として、マルチプラットフォーム対応ワイヤレスコントローラー「ATK Axe」および「ATK Axe Pro」を、12月25日よりAmazon.co.jpおよび日本国内の家電量販店、PCショップで販売する。

市場想定価格は、「ATK Axe」が5,280円、「ATK Axe Pro」が7,700円。カラーは、「ATK Axe」がホワイトの1種類、「ATK Axe Pro」がブラックとホワイトの2種類。

「ATK Axe」および「Axe Pro」は、優れた耐久性を誇り、ドリフトを発生させないホールエフェクトセンサーを採用したスティックとトリガーを搭載。3つの接続方法（Bluetooth/2.4GHzワイヤレス/有線）に対応し、Windows/Mac/Android/iOS/Switch/Switch2で使用できる。

「ATK Axe」シリーズには、2.4Ghzワイヤレス接続用のUSBドングルが同梱され、有線および2.4GHzワイヤレス接続時に1,000Hzのポーリングレートによる高速な入力を実現。また、「Axe」シリーズのトリガーは、ホールエフェクトセンサーによる精密な動作と優れた応答性に加え、ストロークを段階的に調整できる機能を備えており、レーシングゲームやFPSなど、プレイするゲームに合わせてトリガーのストロークを変更することができる（「Axe Pro」: 3段階、「Axe」: 2段階）。

さらに、ランブルモーターによるバイブレーション機能、6軸ジャイロセンサーによるジャイロ操作に対応しており、LEDイルミネーションも含めたコントローラーの設定をアプリ上で行うことが可能だ（設定用ソフトウェア「ATK HUB」およびWeb Driverに対応）。

上位モデルである「Axe Pro」は、レスポンスに優れたマイクロスイッチをABXYボタンに採用し、より高速な入力速度を実現。さらに、「Axe Pro」専用の充電用スマートチャージドックが同梱されている。そのため「Axe Pro」をドックに置くだけで手軽に充電できる上、ドックから取り出すことで自動的にパワーオンとなり、すぐに使用できるようになっている。

また「Axe Pro」は、スティックの高さ調整が可能な設計を採用。さらに形状の異なる交換用のスティックとD-パッドが同梱されているため、コントローラー自体をユーザーの好みに合わせてカスタマイズすることができる。コントローラーの背面に2個、ボトム部に2個の計4個のカスタマイズ可能なボタンが搭載され、必要に応じて追加ボタンを使用することが可能だ（Axeは背面に2個の追加ボタンを搭載）。

充電用のチャージドック（Axe Pro）

「ATK Axe」

「ATK Axe Pro」

仕様

【ブラック】【ホワイト】