18Æü¤Ï¶õµ¤¥«¥é¥«¥é¡¡Åìµþ5Æü¤Ö¤ê´¥ÁçÃí°ÕÊó¡¡²Ð¤Î¸µÃí°Õ¡¡20Æü¡Á21Æü¤Ï¹¤¯±«
º£Æü18Æü¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤ËÀ²¤ì¤Æ¡¢¶õµ¤¤¬¥«¥é¥«¥é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åìµþ¤Ë¤Ï5Æü¤Ö¤ê¤Ë´¥ÁçÃí°ÕÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÀÆü19Æü¤âÀ²¤ì¤Æ¡¢¶õµ¤¤¬´¥Áç¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²Ð¤Î¸µ¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£20Æü(ÅÚ)¤È21Æü(Æü)¤Ï¹¤¯±«¤¬¹ß¤ê¡¢¶õµ¤¤¬¾¯¤·½á¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
º£Æü18Æü¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤Ë¶õµ¤¥«¥é¥«¥é
º£Æü18Æü¤Ï¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤ËÀ²¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶õµ¤¤â´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Àµ¸á¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¾®¼¾ÅÙ¤Ï¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Ç23%¡¢°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô¤Ç24%¡¢·²ÇÏ¸©¶ÍÀ¸»Ô¤Ç26%¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ç31%¤ÈÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³30Æü´Ö¡¡ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¹ß¿åÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤
¤³¤³30Æü¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç±«¤¬¶ËÃ¼¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾å¤Î¿Þ¤Ï¡¢¤³¤³30Æü´Ö(11·î18Æü¤«¤é12·î17Æü)¤Î¹ß¿åÎÌ¤ÎÊ¿Ç¯Èæ¤Ç¤¹¡£ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤Ë¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤äÃã¿§¤Ç¼¨¤µ¤ì¡¢Ê¿Ç¯¤è¤ê¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë´ØÅì¤ä»Í¹ñ¤Ç¡¢Ãã¿§¤¬¼¨¤¹20%Ì¤Ëþ¤ÎÃÏ°è¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³30Æü´Ö¤Î¹ß¿åÎÌ¤Ï¡¢¹âÃÎ»Ô¤Ç11.0¥ß¥ê¤ÈÊ¿Ç¯¤Î10%¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤Ï12.0¥ß¥ê¤ÈÊ¿Ç¯¤Î15%¡¢Á°¶¶»Ô¤Ç¤Ï0.0¥ß¥ê¤ÈÊ¿Ç¯¤Î0%¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¿Ç¯¤ËÈæ¤Ù±«¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶õµ¤¤¬´¥Áç¡¡²Ð»ö¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï
¶õµ¤¤¬´¥Áç¤¹¤ë¤³¤Î»þ´ü¤Ï¡¢²ÐºÒÈ¯À¸¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£²ÐºÒ¤òËÉ¤°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¤¿¤Ð¤³¤ÎµÛ¤¤³Ì¤Ï¡¢¿å¤Ç´°Á´¤Ë¾Ã¤·¤Æ¤«¤é¼Î¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£µÛ¤¤³Ì¤ò³¥»®¤Ë¤¿¤á¤º¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¿²¤¿¤Ð¤³¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¡¥¹¥È¡¼¥Ö¤Î¼þ¤ê¤ËÇ³¤¨¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÀöÂõÊª¤ò´¥¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¥¹¥È¡¼¥Ö¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤ª½Ð¤«¤±¤Î»þ¤ä½¢¿²¤ÎºÝ¤Ï¡¢¥¹¥È¡¼¥Ö¤ò¾Ã¤¹¤Î¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£¡¡Âæ½ê¤Î¥³¥ó¥í¤Î¼þ°Ï¤ËÇ³¤¨¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¡¢²Ð¤¬ÆéÄì¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ä´ÍýÃæ¤Ï¥³¥ó¥í¤«¤éÎ¥¤ì¤º¡¢¥³¥ó¥í¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤»þ¤Ï¡¢¥¬¥¹¤Î¸µÀò¤ò¤·¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¡¡ÅÅ²½À½ÉÊ¤Î¥³¡¼¥É¤«¤é¤â¡¢È¯²Ð¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤³ÂÇÛÀþ¤ä¥³¡¼¥É¤òÂ«¤Í¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¡¢¥³¡¼¥É¤¬²È¶ñ¤Î²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀÞ¤ì¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥Û¥³¥ê¤¬Î¯¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥×¥é¥°¤ä¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ÏÄê´üÅª¤ËÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¡¢»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥×¥é¥°¤ÏÈ´¤¤¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤·¤â¤Î²ÐºÒ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢½»ÂðÍÑ¤Î²ÐºÒÊóÃÎ´ï¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Î¤â¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Êü²Ð¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢²È¤Î¼þ¤ê¤ËÇ³¤¨¤ä¤¹¤¤Êª¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ÎÀè¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤â¤¿¤Ó¤¿¤Ó±«
19Æü(¶â)¤Ï¶å½£¤«¤éËÌ³¤Æ»¤Ë¤«¤±¤ÆÀ²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶õµ¤¤Î´¥Áç¤·¤¿¾õÂÖ¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°ú¤Â³¤²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
20Æü(ÅÚ)¤Ï¶å½£¤«¤é´ØÅì¤Ç±«¤¬¹ß¤ê¤À¤·¡¢21Æü(Æü)¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë±«¤Ç¡¢ËÜ¹ß¤ê¤Î±«¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´¥¤¤¤¿¶õµ¤¤Ï¾¯¤·½á¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢24Æü(¿å)¤«¤é25Æü(ÌÚ)¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¹¤¯±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Û¥Æ¥ë,
¾åÅÄ,
ÇÛÀþ,
°ÖÎîº×,
Åìµþ,
²ð¸î,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
¾²ÃÈË¼