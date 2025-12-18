北川景子、森田望智のすすめで筋トレ再開へ意欲 格闘技で体力強化へ「今年は月に一度は風邪をひいた」
俳優の北川景子が18日、都内で行われた『森トラスト初CM発表会』に登壇し、映画『ナイトフラワー』で共演した森田望智からのアドバイスを明かした。
【全身ショット】“貴婦人”スタイルで登場した北川景子
北川は、「来年伸ばしていきたい自身の可能性」という質問に「体温」とフリップで回答。「最近森田望智さんとお仕事をずっとしていて、格闘技をしたら筋力がついたりして体温が高くなって、そうすると風邪をひいたりしんどくなったりとか全然しなくなったっていうお話を最近聞いて」と明かし、「私、百発百中で子どもが風邪を引くとうつっていて、今年は月に一度は風邪をひいたりしていたので」と苦笑い。「それをなんとか、強くなりたいといいますか、自分の体力を体温から上げて、広げていきたいなと思っています」と意気込んだ。
また「やっぱり筋トレがいいから、格闘技を北川さん、始めてくださいって森田さんに言われて」と森田からのアドバイスを明かした北川。「たしかにやっているの見るとかっこいいなと思うので、筋トレかな」と憧れものぞかせた後、「産後なんとなく嫌になっちゃってやっていなかったんですけど、久しぶりにトレーニング再開しようかなって思っています」とスタイル維持のトレーニングを現在はしていないことをさらりと明かし、「最近役柄的にもやつれていたので、健康を取り戻していきたいというふうに思ってます」と語った。
北川が出演するCMは、きょう18日にWEBで公開。あす19日からテレビで放映される。
