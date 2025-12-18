２軍公式戦に参加するオイシックスのチーフ・ベースボール・オフィサー（ＣＢＯ）に就任する前巨人２軍監督、桑田真澄氏（５７）が都内で会見を行った。ＮＰＢでは、選手や首脳陣として巨人一筋で貢献してきたが、巨人以外のＮＰＢ球団の“入団”は初となる。

桑田氏は抱負や入団の経緯に触れつつ、野球界への危機感も口にした。現状を冷静に分析し、「日本の野球界は危機的な状況。中学生の競技人口を見ますと、１０年前から６割減。僕は何十年も前から言っている」と伝えた。

野球人気の衰退について、「マイナースポーツに陥る可能性が非常に。選手もそう、我々指導者もマイナースポーツに陥らないように提言している」と言及。「僕は危機感を持っている。オイシックスが強くなってファンに愛されるチームになって。新潟県の子ども達に広めていってもらいたい。可能性があるチームだと思っています」と、自身のオイシックスＣＢＯ就任と絡めて、野球人口拡大への思いを語った。

巨人を電撃退団後、「ゆっくりしようと思ってました。充電しようかなと」と説明し、ワインやお米作りを行う計画もあったという。だが、熱心に誘われ「熱い思いに心を打たれまして新たな挑戦をしてみとうと。微力ですが全力を尽くしたい」と抱負を語った。

桑田氏は今季まで巨人で２軍監督を務め、戦力の底上げに尽力。今季は２軍を２年ぶりのイースタン・リーグ優勝に導いた。だが、球団からフロントへの転身を打診されて固辞。１０月下旬に巨人を電撃退団していた。

オイシックスはＣＢＯの役割として首脳陣、選手、スタッフを含めたチームを統括的に俯瞰（ふかん）し、球団の基盤強化や発展、チーム編成の強化を担うと説明。ＧＭに近いポジションで、チームの発展に力を注ぐ。