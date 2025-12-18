お笑いコンビ「きしたかの」の高野正成が、「水曜日のダウンタウン」出演後に起きた事態にブチギレた。高飛び込みが出来なかった彼のもとには、「根性なし」「芸人辞めてください」など誹謗中傷のDMが殺到。その中にどうしても納得できないものがあったという……。

「水曜日のダウンタウン」で、10ｍの飛び込み台から紙飛行機を投げたあと自らもダイブ、紙飛行機が水面に落ちる前にキャッチできたらクリアという企画に参加した高野。芸人５人でチャレンジし、誰かが成功したらOKというルールで、高野はマジで頑張ろうとしたが、どうしても飛べなかったのだとか。

濱家が「確かにな。わかるわかる。『飛べる俺が好きやったん？』っていう」と理解を示すと、高野は「そうですよ。今まで飛んでる俺なんか見せたことないんだし」とヒートアップ。相方の岸が「飛べそうだから好きだったんじゃない？」とＤＭ発信者の気持ちを推測すると、高野は「俺が飛べそうだから好きだったの？お前は！」と嘆き、濱家はテーブルを叩いて大笑い。

そんな中、山内は「俺はネットの意見に賛成です」とまさかの発言。驚いた高野は、「飛べたら好きなの？飛べなかったら嫌いなの？今まで俺の何が好きだったの？」と絶叫。山内が冷静に「飛べそうな奴（だから）」と発言すると、「飛べそうなのが好きだったのか…」と肩を落とした。

なお、このきしたかの高野のエピソードは、12月17日に放送されたバラエティ番組「これ余談なんですけど・・・」で披露された。