フリーアナウンサーの森香澄（30）が17日深夜、テレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜深夜2・17）に出演。飲食店でのデートについて語った。

この日はゲストに「さらば青春の光」東ブクロと、プロ雀士の岡田紗佳を迎え“男女の疑問”について討論。デートで男性はどこに座るべきかのトークが展開された。

東ブクロから「俺は基本的に、テレビとか出させてもらってるから、皆さんから見えへん方に座りたい。これは女性は気にする？」と質問が。「私も同じで、基本的に会社員だったんで、自分が下座、手前に座るっていうのは気にしている」と説明しつつ「男性もその常識があってほしいなと思いながら、こういうお仕事してるってなって、男性と2人でご飯行きますってなったときにあえて男性が上座に座ってて“店員さんから顔が見えないようにこっちのほうがいいと思った”って言われたらキュンとします」と回答した。

「私仕様なんだと思って、この優しさ、気遣いは」と感じるときに好印象を抱くと補足。「社会人だから、上座だからとかそういうのじゃなくて、私仕様なんだってときにちょっとキュンとします」と明かした。