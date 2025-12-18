若槻千夏、今年の漢字は「喋」 本音も吐露「黙ってお金を稼ぎたい」
タレントの若槻千夏（41）が18日、都内で行われたヘアケアブランド『レチスパ』の1日アンバサダー発表会に参加。1日アンバサダーに就任した。
【全身ショット】いつもと雰囲気違う⋯？髪をおろして登場した若槻千夏
今年の漢字は？という恒例の話題に。若槻は「喋」とする。その理由について「すごくしゃべった1年だなと思いました。裏でも表でも、どっちでもしゃべっているんですよ（笑）。一生しゃべっているのかな、と思うぐらいしゃべっている。今年は特にしゃべった1年」としみじみ。ただ「本当は黙ってお金を稼ぎたいです」と本音もちらりとこぼれていた。
また、しゃべり続けた心境について問われると若槻は「40代になって、自分が思っていた40代と違うことに驚いている。40代って背中を見せる感じだと思っていたんですけど、予想以上にしゃべっている自分に驚いている」と苦笑い。「50代は、もう少ししゃべらなくても稼げる人生プランにしたいと思っています」と抱負を語っていた。
この日、髪を下ろしたスタイリングで登場。「今年、髪を下ろしてバラエティに出るのを意識した1年。美容系のお仕事が来たらいいなぁと思って」と裏話を明かした。実際に使用し、髪の毛の変化を感じたという若槻は「もっと早く教えてほしかったです。こんな年末ギリギリに」と悔しがりながら「1日アンバサダーですけど使い続けたい」とアピールしていた。
『レチスパ』は、“頭皮にもスキンケアを”というコンセプトのもと、頭皮にもスキンケア同等のケアができる商品を展開していくヘアケアブランドとなっている。
