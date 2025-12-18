元KAT−TUNの中丸雄一（42）が17日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）に出演。復帰後の仕事について語った。

番組には「2025年、いろいろあった皆さん」とくくられ、ニューヨークと中丸がゲスト出演した。オードリー若林正恭（47）は中丸の登場前、「関係性はあるんですよ。お仕事一緒で。非常に難しいですよね」と本音を漏らし「今のこのタイミングっていうのは私的にどうしようかなって」と“いろいろあった”中丸について語った。

屋敷裕政（39）は登場すると、「今日は酒ありでいいんじゃないですか」と笑った。中丸も「あった方が助かります」と便乗した。

中丸は仕事復帰について「厳密には1年くらい前、半年くらい前から始めてるんですけど、いかんせんテレビがダメ」と明かした。「逆にいうとそれ以外の仕事は1年くらい前から再開はできるもんなんですよ。紙媒体とかYouTubeとか。テレビ全然ダメです」と明かした。

屋敷は「これテレビ。本当の居酒屋じゃないんですよ」とつっこんだ。嶋佐和也（39）は「なんか、厳しいっすよね」と騒動後の風当たりについて語った。