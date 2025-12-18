【葬送のフリーレン 15巻】 12月18日 発売 価格：594円 【葬送のフリーレン 15巻 特別短編小説付き特装版】 12月18日 発売 価格：1,650円

小学館のマンガ「葬送のフリーレン」コミックス最新15巻の発売を記念した、ノベルティフェアが全国の対象書店で開催される。

「葬送のフリーレン」は、2020年に雑誌「週刊少年サンデー」にて2023年秋からスタートしたマンガ作品。2026年1月16日からのTVアニメ第2期の放送がスタートする。

今回、2023年の12月実施された第1弾フェアにて配布されたノベルティが「ボイスが聞ける魔法のキャラクターカード2」としてパワーアップ。フェアでは「葬送のフリーレン」に関連する対象コミックス・書籍を1冊購入すると1枚もらえる。

フリーレンをはじめヒンメル、フェルン、シュタルクらのおなじみキャラクターだけでなく、ヴィアベルや初登場の南の勇者など全8種。ARとこのために録りおろしたオリジナル台本のボイスが聞ける特別仕様となっている。

注目はフリーレンとヒンメル、フェルンとシュタルクの2人のカラーイラストの2枚。このカードからは、当然2人の掛け合いボイスを聴くことができる。

※ノベルティの配布方法については、コミックス購入前に書店店頭でご確認ください。また、一部地域ではコミックスの発売日及びフェアのスタート時期は異なります。

※ノベルティは数に限りがございます。なくなり次第終了となります。

12月18日 発売

価格：594円

原作：山田鐘人氏/作画：アベツカサ氏

最新刊15巻(通常版)の書影

【「葬送のフリーレン」15巻 特別短編小説付き特装版】

12月18日 発売

価格：1,650円

原作：山田鐘人氏/作画：アベツカサ氏/著：八目 迷氏

前日譚小説「葬送のフリーレン～前奏～」の著者・八目迷氏書き下ろし小説「僧侶の取り引き」（全34P）付き特装版。勇者ヒンメルの死から30年後。一人旅をするザインが出会うのは……。原作・山田鐘人氏完全監修となる。また特装版にはアベツカサ氏描き下ろし挿絵3点が収録される。

TVアニメ「葬送のフリーレン」第2期

2025年1月16日より毎週金曜23時放送

日本テレビ系全国30局ネット｢FRIDAY ANIME NIGHT(フラアニ)｣にて

※放送時間は変更する場合があります。

※放送終了後、各種プラットフォームにて順次配信開始。

15巻と同日発売コミックス情報

「葬送のフリーレン ぬり絵ＢＯＯＫ」

著/山田鐘人氏・アベツカサ氏

価格：2,200円

美麗な原作イラストを使用したぬり絵本。

「小説 葬送のフリーレン～前奏２～」

著：八目迷氏/原作：山田鐘人氏/作画：アベツカサ氏

価格：935円

山田鐘人氏の監修による前日譚小説の第2弾が登場する。ユーベルの過去、フリーレンの故郷・エルフの里、大陸魔法協会の日常、ゼーリエがフランメと暮らした日々など、本編では描かれていないエピソード5編からなる短編小説集。

「葬送のフリーレン 人狼」

著：山田鐘人氏・アベツカサ氏

価格：2,750円

【内容】

フリーレンが人類と魔族の陣営に分かれて遊ぶ会話ゲーム「人狼」になった！ 言葉を使って人類を欺く魔族を見つけ出し、ゾルトラークで追放！ 宝箱を判別する魔法でミミックを見抜ければ、生き残るチャンスも……？ さあ、人狼ゲームで遊ぼう！

「ＴＶアニメ『葬送のフリーレン』副読本 １ フリーレン＆ヒンメルがわかる魔法」

原作：山田鐘人氏・アベツカサ氏 「葬送のフリーレン」製作委員会

価格：1,870円

【内容】

端から端までフリーレン＆ヒンメル特集！

種粼敦美さん＆岡本信彦さんが思い出エピソードを語り合うSP対談や、勇者一行の設定資料や原画・絵コンテも大充実！ 表紙イラストはお宝の描き下ろし！ ファン必携の1冊！

「ＴＶアニメ『葬送のフリーレン』副読本 ２ フェルン＆シュタルクがわかる魔法」

原作：山田鐘人氏・アベツカサ氏 「葬送のフリーレン」製作委員会

価格：1,870円

【内容】

1冊丸ごとフェルン＆シュタルク特集！

市ノ瀬加那さん＆小林千晃さんによる思い出SP対談や、設定資料、原画、絵コンテも盛りだくさん！ 表紙イラストはお宝の描き下ろし！ ファン必携の1冊！

「『葬送のフリーレンシールくじびき』第二章 旅した思い出がシールになる魔法」12月18日発売

「葬送のフリーレン」から、「シールくじびき」の第2弾が登場。12月18日より全国の一部書店・劇場・コンビニエンスストアなどで順次発売される。シールはテーマ別の全8種類で、価格は1枚660円。