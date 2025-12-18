ペトロヴィッチ氏が名古屋の新監督に就任!「グランパスは日本でも屈指の歴史と規模を誇るクラブ」
名古屋グランパスは18日、ペトロヴィッチ氏(68)が2026シーズンからトップチーム監督に就任することを発表した。
ペトロヴィッチ氏は過去にサンフレッチェ広島や浦和レッズを率い、2018年から2024年まで北海道コンサドーレ札幌を指揮。攻撃的なサッカーを志向し、浦和時代には2度のJ1ステージ優勝や2016年のルヴァンカップ制覇を成し遂げた。札幌の指揮官だった2018年にはJ1リーグ優秀監督賞に輝いている。
就任に際してクラブ公式サイトを通じ、「長い監督キャリアの中で、一年間の休養期間がありましたが、その間もサッカーへの情熱やモチベーションが下がることは一切ありませんでした。名古屋グランパスは、日本でも屈指の歴史と規模を誇るクラブであり、常に優勝を目標とし、ACLで戦うべきチームだと考えています。その目標を実現するために、魅力ある良いサッカーを追求し、常に勝利を目指して、クラブとともに全力を尽くしていきます」とコメントした。
以下、クラブ発表プロフィール
●ミハイロ・ペトロヴィッチ
(Mihailo Petrović)
■生年月日
1957年10月18日(68歳)
■出身地
ロズニツァ
■選手歴
FKラド・ベオグラード(ユーゴスラビア)-レッドスター・ベオグラード(ユーゴスラビア)-ローター・シュテルム・ベオグラード(ユーゴスラビア)-オリンピア・ライバッハ(ユーゴスラビア)-ディナモ・サグレブ(ユーゴスラビア)-SKシュトルム・グラーツ(オーストリア)
■指導歴
1993年〜1994年:SVペラウ(オーストリア)
1994年〜1998年:シュトルム・グラーツ アマチュア(オーストリア)
1998年〜1999年:NK プリモアージェ(スロベニア)
1999年〜2000年:NK ドモザーレ(スロベニア)
2000年〜2001年:NK プリモアージェ(スロベニア)
2001年〜2002年:オリンピア・ライバッハ(スロベニア)
2002年〜2003年:NK ムラ(スロベニア)
2003年9月〜2006年5月:シュトルム・グラーツ(オーストリア)
2006年6月〜2011年:サンフレッチェ広島
2012年〜2017年7月:浦和レッズ
2018年〜2024年:北海道コンサドーレ札幌
