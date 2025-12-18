¸µJ1Áª¼ê¤¬¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¡Ö¥ë¡¼¥ë¤¬¤è¤ê¸·³Ê²½¡×¡Ö»²²Ã»ñ³Ê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡FWÅÔÁÒ¸¤¬17Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼/@tokurasaurus)¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÆüËÜ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê²ñ(JPFA)¼çºÅ¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Ï17¡¢18Æü¤ËÂçºåÉÜÆâ¤Ç¼Â»Ü¡£ÅÔÁÒ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ï¡¢º£Æü¤ÈÌÀÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö¤¿¤À¡¢º£Ç¯¤«¤é¡ØJ¥ê¡¼¥°½êÂ°Áª¼ê¤Î¤ß»²²Ã²Ä¡Ù¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤¬¤è¤ê¸·³Ê²½¤µ¤ì¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç¥°¥ë¡¼¥¸¥ã¤«¤éÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿ËÍ¤Ï¡¢½êÂ°¸µ¤¬JFL¤Î¤¿¤á¡¢º£²ó¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Ø¤Î»²²Ã»ñ³Ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÅÔÁÒ¤Ï¡Ö¥ë¡¼¥ë¤Ê¤Î¤Ç»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¾ì¤ò¼Ú¤ê¤ÆÀë¸À¤·¤Þ¤¹¡£ÅÔÁÒ¤Ï¡¢¿È¤â¿´¤â¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Ä©Àï¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ½ÌÀ¡£¡Ö¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¤Ê¬¡¢Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤Ë¿ÈÂÎ¤Å¤¯¤ê¤Ï»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶Ú¥È¥ì¤ò¤¹¤ëÆ°²è¤ä¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¡Ö´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡£ÅÔÁÒ¤Î¾ðÇ®¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢¤µ¤é¤ËÇ³¤¨¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß39ºÐ¤ÎÅÔÁÒ¤Ï¡¢²áµî¤ËÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡¢ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¡¢¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤ÈÊ£¿ô¤ÎJ1¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¤¤¤ï¤Æ¥°¥ë¡¼¥¸¥ãÀ¹²¬¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿ºòµ¨¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÏJFL¹ß³Ê¤È¤Ê¤ê¡¢º£µ¨¤ÏJ3»²Æþ1Ç¯ÌÜ¤ÎÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤¬J3Í¥¾¡¤ÈJ2¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Ãæ¡¢¥ê¡¼¥°Àï9»î¹ç¤Ç1ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡£º£·î3Æü¤ËÆÊÌÚC¤«¤é´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ´ü´ÖËþÎ»¡¢´ä¼ê¤«¤é·ÀÌóËþÎ»¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
