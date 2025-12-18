「香川真司の王様感」「髪型かっこいい」サッカー談義を報告した豪華3ショットに反響
元Jリーガーで人気解説者の林陵平氏が16日、自身のX(旧ツイッター/@Ryohei_h11)で豪華なスリーショットを披露した。
林氏は「香川真司&長友佑都とサッカー談義 素晴らしい仲間と素晴らしい時間でした」と綴り、写真をアップ。左から林氏、セレッソ大阪の元日本代表MF香川真司、FC東京の日本代表DF長友佑都が並び、肩を組んでカメラに収まっている。
これにファンは「素晴らしい」「夢の3shot」「ドキュメンタリーで観たい」「香川の王様感笑」「しんじかっこよすぎる」「髪型かっこいい」とコメント。大きな反響を呼んだ。
林氏は7日にも元日本代表MFの中村俊輔氏、中村憲剛氏との「サッカー談義」を写真付きで報告し、話題となっていた。
