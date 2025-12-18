拓殖大DF高畠捷、奈良への来季加入が内定「1日でも早くピッチに立ち、自分のプレーで恩返しを」
奈良クラブは18日、拓殖大のDF高畠捷(22)が2026シーズンの特別大会「明治安田J2・J3百年構想リーグ」から加入することが内定したと発表した。
神奈川県出身の高畠は川崎フロンターレU-18から拓殖大へ。来季加入にあたり、クラブ公式サイト上で「家族をはじめ、自分を支えてくださった方々への感謝を胸に、1日でも早くピッチに立ち、自分のプレーで恩返しをしたいと思います」と述べた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●DF高畠捷
(たかはた・かける)
■生年月日
2003年7月4日(22歳)
■出身地
神奈川県
■身長/体重
176cm/70kg
■経歴
川崎F U-18-拓殖大
■コメント
「この度、2026シーズンより奈良クラブに加入することになりました、拓殖大学の高畠捷です。
幼い頃からの夢であったプロサッカー選手のキャリアを、奈良クラブという素晴らしいクラブでスタート出来ることを大変嬉しく思います。
家族をはじめ、自分を支えてくださった方々への感謝を胸に、1日でも早くピッチに立ち、自分のプレーで恩返しをしたいと思います。
奈良クラブに関わる全てのファン、サポーターの皆様、応援よろしくお願いいたします!」
