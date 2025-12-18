　奈良クラブは18日、拓殖大のDF高畠捷(22)が2026シーズンの特別大会「明治安田J2・J3百年構想リーグ」から加入することが内定したと発表した。

　神奈川県出身の高畠は川崎フロンターレU-18から拓殖大へ。来季加入にあたり、クラブ公式サイト上で「家族をはじめ、自分を支えてくださった方々への感謝を胸に、1日でも早くピッチに立ち、自分のプレーで恩返しをしたいと思います」と述べた。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文

●DF高畠捷

(たかはた・かける)

■生年月日

2003年7月4日(22歳)

■出身地

神奈川県

■身長/体重

176cm/70kg

■経歴

川崎F U-18-拓殖大

■コメント

「この度、2026シーズンより奈良クラブに加入することになりました、拓殖大学の高畠捷です。

幼い頃からの夢であったプロサッカー選手のキャリアを、奈良クラブという素晴らしいクラブでスタート出来ることを大変嬉しく思います。

家族をはじめ、自分を支えてくださった方々への感謝を胸に、1日でも早くピッチに立ち、自分のプレーで恩返しをしたいと思います。

奈良クラブに関わる全てのファン、サポーターの皆様、応援よろしくお願いいたします!」