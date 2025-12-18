MLB公式は12月15日、公式Instagramを更新し、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（31）と、エンゼルスのマイク・トラウト（34）による過去の対戦を振り返る動画を公開した。投稿では「The mind games between a hitter and pitcher」と題し、打者と投手が互いの思考を読み合う、緊張感あふれる駆け引きの場面を紹介している。

【画像】ド軍カメラマン、大谷翔平＆真美子夫人の秘蔵写真を公開 優勝パレードのワンシーンに「ドジャースの生き証人」「最高のスリーショットですね」

動画で取り上げられたのは、8月13日のエンゼルス―ドジャース戦でのワンシーン。大谷は直球主体でトラウトをフルカウントまで追い込み、最後は意表を突く変化球で見逃し三振を奪った。完全に読みを外されたトラウトが思わず悔しげな笑みを浮かべる姿も映され、両者の信頼関係と真剣勝負が同時に伝わる場面となっている。

【画像】大谷とトラウトの心理戦が話題となった名場面（画像はMLB公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「これぞ一流の対戦」「日本vsアメリカの場合はバチバチでドジャーズvsエンジェルズの場合は楽しそうなイメージ」「こういう対戦は観てて、最高すぎる」「やっぱこのコンビやなぁ」といった声が寄せられている。