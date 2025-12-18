大会名：ブラックデザート選手権

期間：5/1～4

コース：ブラックデザート・リゾートGC

ヤード：6629

パー：72

渋野 日向子 ブラックデザート選手権の戦績、順位は？

※この記事では、5/1～4に開催されたブラックデザート選手権での渋野の戦績や順位を振り返ります。

ブラックデザート選手権が5/1～4、ブラックデザート・リゾートGC（6629ヤード、パー72）で行われた。渋野 日向子は初日42位タイでスタート。第2ラウンドは7位タイ、第3ラウンドは62位タイ、最終ラウンドは60位タイで大会を終えた。各ラウンドの詳細は以下の通り。

第1ラウンド：6バーディ・4ボギーの70、トータル70で首位と7打差の42位タイ

第2ラウンド：2イーグル・5バーディ・2ボギーの65、トータル135で首位と5打差の7位タイ

第3ラウンド：2バーディ・3ボギー・1ダブルボギー・1トリプルボギーの78、トータル213で首位と15打差の62位タイ

最終ラウンド：3バーディ・4ボギーの73、トータル286で首位と24打差の60位タイ

ブラックデザート選手権 とは？

LPGAツアーにおいて2025年シーズンに新設された大会。米ユタ州のブラックデザート・リゾートGCを舞台に開催された。今大会は韓国のユ へランが優勝し、賞金450,000ドルを獲得した。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載