『第76回NHK紅白歌合戦』で連続テレビ小説『あんぱん』のショートドラマと、歌のスペシャルステージの放送が決定

『第76回NHK紅白歌合戦』で連続テレビ小説『あんぱん』のショートドラマ『紅白特別編』（作：中園ミホ）ならびに、ドラマの出演者による歌のスペシャルステージが放送されることが決定した。

■『あんぱん』ゆかりの豪華キャストが集結！

『あんぱん』は、『アンパンマン』を生み出したやなせたかしと暢の夫婦をモデルにした愛と勇気の物語。今回の『紅白特別編』では、いったいどんな物語が描かれるのか、注目だ。

さらに、『あんぱん』ゆかりの豪華キャストたちが『紅白』のステージに集結。主人公・のぶを演じ、司会を務める今田美桜とともに一夜限りのパフォーマンスを披露する。

『第76回NHK紅白歌合戦』のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。時代や世代を超えて“つながる”スペシャルステージに期待しよう。

■出演者

今田美桜

北村匠海

江口のりこ

河合優実

原菜乃華

高橋文哉

大森元貴

津田健次郎

中尾隆聖

山寺宏一

戸田恵子 他

■番組情報

NHK『第76回NHK紅白歌合戦』

12/31（水）19:20～23:45

※NHK ONE（新NHKプラス）にて同時・見逃し配信

※らじる★らじるにて同時・聴き逃し配信

■関連リンク

NHK連続テレビ小説『あんぱん』番組サイト

https://www.nhk.jp/p/anpan/ts/M9R26K3JZ3/

『第76回NHK紅白歌合戦』番組サイト

https://www.nhk.or.jp/kouhaku/