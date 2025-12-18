Mrs. GREEN APPLEの公式SNSで、「MGA MAGICAL 10 YEARS」のコンセプトフォト撮影メイキングが公開。幻想的な世界観の中で切り取られた、ヘアスタイルやファッション、ポーズ、表情の一つひとつに注目が集まっている。

【動画】Mrs. GREEN APPLE「MGA MAGICAL 10 YEARS」メイキング【画像】コンセプトフォト完成版／最新の3ショット

■大森元貴は襟足長めヘア×ピンストライプスーツ姿で存在感

動画にはまず、長めの襟足を金髪に染めたヘアスタイルで、ブラックのピンストライプスーツに身を包んだ大森元貴の姿が映し出される。芝生の上に身を預け、胸元や腕にあしらわれた色とりどりの花々が、シックな装いに鮮やかな彩りを添える。視線を遠くに向けた横顔からは、画面を静かに支配するような存在感と、物語性が感じられる。

■若井滉斗は赤髪×ブラックスタイルでドラマティックに

鮮やかな赤髪が目を引く若井滉斗は、ノーカラーのブラックセットアップにレザーのロングブーツを合わせたスタイルで登場。肩から足元に向かって赤い花が大胆にあしらわれ、まっすぐな立ち姿やドアを開けるような仕草が、ドラマティックな余韻を残す。

■藤澤涼架はシルバーヘア×“耳”をつけ柔らかな存在感

シルバーのヘアに、小動物のような“耳”をつけたのは藤澤涼架。グレンチェックのセットアップにフェザーや異素材を重ねた個性的なファッションで、ブーツからは草花がのぞく。遊び心を感じさせる装いで、椅子に腰掛けて頬杖をついたり、腰に手を添えてかわいらしくポーズを取ったりと、柔らかな表情と仕草が目を引く。

完成したコンセプトフォトとはまた違い、メイキングでは衣装や花、ヘアスタイルの細部を確認でき、ポーズを微調整する瞬間も垣間見える。一つひとつの動きや表情に妥協せず、世界観を丁寧に作り上げていく姿が伝わってくる。

ファンからは「もっくんの横顔が美しすぎる」「涼ちゃん劇的にかわいい」「3人ともかっこいい」「花に負けないくらい美しくてカッコイイ」「需要しかない」「ビジュ良すぎて倒れそう」「動く芸術品」といった声が寄せられている。

■Mrs. GREEN APPLE 「MGA MAGICAL 10 YEARS」のコンセプトフォト

■Mrs. GREEN APPLEの最新3ショット