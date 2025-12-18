Stray Kids（ストレイキッズ）のFelix（フィリックス）が颯爽とオープンカーを運転する動画が公開され、「カッコ良すぎる」と話題を集めている。

【動画】颯爽とオープンカーを運転するStray Kidsフィリックス①②【写真】キュートなウサ耳姿も！『Stray Kids Fan Connecting 2024 “SKZ TOY WORLD”』ブックレットプレビュー

■Stray KidsフィリックスがSpotify×NAVERの動画に登場

フィリックスが登場したのは、先日提携することを発表したSpotifyと韓国のNAVERのキャンペーン動画。ロングジャケットが目を引く全身白スーツをまとって、蛍光グリーンのスポーツカーのボンネットに腰掛けて自信に満ちた表情を浮かべている。

そしてフィリックスは運転席に腰掛け、颯爽とオープンカーを運転。魅力的な低音ボイスで「僕が“スポ”をひとつしようか？」と語りかける。ブロンドの長髪ヘアが風になびき、カメラに視線をやると「Sounds good」とクールにつぶやいた。

なお横型のショート動画では少し構成が異なり、最後に白スーツのフィリックスと黒のレザージャケット姿のフィリックスが現れ、カメラに向かって威勢よくスプレーを噴射した。

SNSでは「運転姿がかっこよすぎる」「白衣装でそんな表情向けられても大いに困るよ」「私を助手席に乗せて」「反則です」「ピリちゃんの声たまらん」「いつもと雰囲気違ってカッコ良すぎる」「運転姿は初では…」「美ピリとやんちゃピリの共演」「白衣装優勝」など反響が起こっている。

■Stray Kidsフィリックスが可愛いうさ耳カチューシャを付けて登場

なおStray Kidsの日本公式Xでは、12月24日にリリースされるLIVE Blu-ray『Stray Kids Fan Connecting 2024 “SKZ TOY WORLD”』のブックレットプレビューが公開。フィリックスがピンクのたれ耳うさぎのカチューシャを被ったキュートな姿も披露されている。