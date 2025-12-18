澁澤倉庫 <9304> [東証Ｐ] が12月18日昼(12:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結最終利益を従来予想の55億円→61億円(前期は49億円)に10.9％上方修正し、増益率が12.1％増→24.3％増に拡大し、従来の4期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益も従来予想の22.1億円→28.1億円(前年同期は22.6億円)に27.1％増額し、一転して24.4％増益計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の120円→126円(前期は1→4の株式分割前で140円)に増額修正した。



会社側からの【修正の理由】

当社は、2025年12月17日に「公開買付けへの応募結果および特別利益の計上に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、フジテック株式会社に対する公開買付けに応募し、本公開買付けが2025年12月16日に成立したことから、2026年３月期第３四半期に投資有価証券売却益2,658百万円を特別利益として計上いたします。他方、老朽化施設の解体工事に伴う特別損失の発生を見込んでいることなどを踏まえ、前回発表の連結業績予想を修正するものであります。



当社は、株主の皆様への利益還元を経営における最重要課題の一つと位置づけ、成長投資を積極的に行ったうえで、業績および将来の見通しに配慮しながら、配当性向50％以上、１株当たりの配当金140円（分割後35円）を下限とした累進的配当方針を導入しております。上記「１.(2) 修正の理由」で記載のとおり、当期純利益は前期比で大幅な増益が見込まれることを踏まえ、2026年３月期の期末配当予想につきましては、前回発表予想から１株当たり６円増配の30円へ修正いたします。これにより年間配当金は、前期比１株当り19円増配の54円となる予想です。（注） 本資料に掲載されている予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものです。実際の業績等は今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

