若槻千夏、分刻みの予定表に満足げ「いいスケジュールを立てられました」 イベント終了は予定時刻ぴったり
タレントの若槻千夏（41）が18日、都内で行われたヘアケアブランド『レチスパ』の1日アンバサダー発表会に参加。1日アンバサダーに就任した。
美しい髪の毛にかけて“まとまった話”をすることに。若槻は「実は今日なんです」と前のめり。「今日のスケジュールが今年1番まとめられた。このイベントが午前中で、この後は自分の洋服のブランドで打ち合わせとインスタライブをするんです。その後に収録を4本撮りするんです。それ終わりで、子供の塾の迎えにピッタシなんです。すごくないですか！」と力説。「この1年、充実してましたけど『ここ1時間空いちゃうな』というのがあったけど、今日は分刻みで行ける。いいスケジュールを立てられました」とにんまり。トークでわかせつつ、ネタもたっぷり。途中、押し巻きがあったものの、若槻の調整能力の結果、イベントが終了したのは、予定時刻と同じ正午ぴったりだった。
この日、髪を下ろしたスタイリングで登場。「今年、髪を下ろしてバラエティに出るのを意識した1年。美容系のお仕事が来たらいいなぁと思って」と裏話を明かした。実際に使用し、髪の毛の変化を感じたという若槻は「もっと早く教えてほしかったです。こんな年末ギリギリに」と悔しがりながら「1日アンバサダーですけど使い続けたい」とアピールしていた。
『レチスパ』は、“頭皮にもスキンケアを”というコンセプトのもと、頭皮にもスキンケア同等のケアができる商品を展開していくヘアケアブランドとなっている。
