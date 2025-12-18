鈴木奈々、国家試験に挑戦していた「大人になって学ぶ事が楽しかったです！」
モデルでタレントの鈴木奈々（37）が18日、自身のインスタグラムを更新。国家試験に挑戦していたことを明かした。
投稿で「皆さんに報告です！キャリアコンサルタントの試験落ちてしまいました」と報告。「結果は残念でしたが色々学べて挑戦出来て良かったです。なにより大人になって学ぶ事が楽しかったです！」と振り返った。
続けて「これからも挑戦し続けていきます！今から仕事行ってきます」と前向きに締めくくった。ハッシュタグには「キャリアコンサルタント」「国家試験」というワードが添えられている。
この投稿に「挑戦することに意味がある お疲れ様でした」「残念な結果でしたが、今回は練習で次回が本番です だから次は合格です 応援してます」「元気出してください。これからです！」など、エールが続々と寄せられた。
