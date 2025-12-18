たこ焼きを焼く過程を一枚の紙に描いた動画が、話題になっている。

【映像】たこ焼きだと思ったら…話題のイラスト動画（実際の映像）

投稿したのは、山田 めしが 【写実絵師×調理師】さん（@meshieshi）。たこ焼きを焼く過程を一枚の紙に描いた動画を、Xに投稿した。

「本物にしか見えません」たこ焼きを焼く様子

投稿主は、「私は『たこ焼き愛』が強すぎる画家です。食べたいんじゃなくて、たこ焼きを焼きたいのです」、描き始めた理由については「私のたこ焼きに対する情熱を感じてもらいたかったから」と話している。

投稿主がこの絵に費やした時間は、100時間以上だという。驚くべきなのは、完成したたこ焼きを描くのではなく、鉄板に油をひき、生地を流し込んで…という制作過程を一枚の紙に重ねて描いているということ。完成にはもうしばらくかかるようで、引き続き注目したい。

投稿を見た人からは、「美味しそう」「本物にしか見えません」「まるで本当にたこ焼きを焼いているようだ」などのコメントが寄せられている。（『わたしとニュース』より）