ニュースのその先を考える記者解説。きょうのテーマは「世界で相次ぐ若者のSNS規制」。国際部の嶋粼凜記者による解説です。

◇ ◇ ◇

いま世界では若者のSNS規制を検討する動きが急速に広がっているんです。

すでにオーストラリアでは16歳未満の子どものSNSの利用を禁止する法律が施行されました。他にもニュージーランドでも同じく16歳未満の利用を禁止する法案が提出され、さらにデンマークやフランスでも15歳未満の禁止が検討されています。

またEUでは法的拘束力はないものの利用可能年齢を16歳とする決議案が採択されたほか、アメリカ・フロリダ州では14歳未満にアカウントの取得を禁じる州法が成立しています。マレーシアでも来年から16歳未満の利用を禁止する方針です。

――既に規制が始まったオーストラリアでは、具体的には何を規制しているのでしょうか？

オーストラリアが今月10日から16歳未満の利用を禁止しているのはXやTikTok、Instagramなど10のプラットフォームです。

利用する側への罰則はありませんがSNS運営会社には16歳未満が新規アカウントを作れないようにする措置が求められ違反した場合日本円で最大およそ50億円の罰金が課せられます。

――そもそもこの規制が導入された理由はなんだったのでしょうか？

オーストラリアでは若者のSNS依存やいじめ、性被害や有害コンテンツへのアクセスなどが社会問題となっていました。こうした状況をうけ、法案可決前の世論調査では規制の導入におよそ8割が賛成していました。

――ただ、SNSが生活の一部となっている人にとってはつらいですよね。

例えばYouTubeでおよそ185万人のフォロワーを持ち14歳の子どもを含む一家で日常動画を投稿しているオーストラリアのインフルエンサーは措置を回避するためにイギリスに移住しました。

また、15歳のメイシー・ネイランドさんとノア・ジョーンズさんは、“コミュニケーションの自由”が奪われるのは「憲法違反」だとして、裁判を起こしています。

――確かに子ども側の権利は気になりますね。

はい。専門家からはこのような声があがっています。

人間行動科学に詳しいオックスフォード大・シュビルスキー教授「最優先されるべきは子どもの権利です。子どもには情報を得る権利、周囲と交流する権利、遊ぶ権利があります」

情報リテラシーに詳しい成蹊大・高橋暁子客員教授「SNSが完全に悪かというとその世代で一番大切な友人と繋がるメインの手段となっているわけです。SNSを完全に禁じてしまうと交友関係がうまく構築できない、繋がれないということになりかねないわけです」

また、「X」のイーロン・マスク氏は規制に従う姿勢を示しつつも「情報への自由なアクセスや言論の自由に対する深刻な脅威だ」と主張しています。

――確かに子どもの権利をどこまで規制するのかは難しいところですよね。嶋粼記者がこのニュースで一番伝えたいことは何でしょうか。

「生活の一部となったSNS社会全体で安全を考えよう」ということです。SNSはだれもが自由に表現できる場所である一方、他人からの評価を気にしすぎてしまったりSNSを通じた犯罪が相次いだりしているのも事実です。

私自身今回の法規制の対象である16歳のころにはすでにSNSは生活の一部でした。子どもたちがデジタル社会を安全に生き抜くためにも大人や社会がどのように介入していくべきか日本でもさらに考えていく必要があると思います。