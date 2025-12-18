ベッツ、WBC回避の意向を発言

米大リーグ・ドジャースのムーキー・ベッツ内野手が、来年3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を欠場する意向を示した。米配信サービスでインタビューが公開され、その理由も明かした。

ドジャース専門メディア「ドジャース・ネーション」公式Xは、米配信サービス「KICK」の番組に出演時のインタビューを公開した。

WBCへの質問に関して「アメリカ代表としてプレーする？」と問われると「いや、そのつもりだったんだけど、無理なんだ」と発言。これに「え？なに？ 本当に？」と、周囲も驚いた。

ベッツは「ああ、俺の奥さんが……子供が生まれる予定なんだけど、出産予定日がWBCの真っ只中でさ」と説明。出産に立ち会う必要があるためだとし、「もし俺がそこにいなかったら離婚するって言われてるから」とジョークも飛ばしていた。

「ドジャース・ネーション」公式Xがこの映像を公開。日本時間18日の午前11時に届いたニュースに、日本ファンからは「あららら…」「コンディション整えて良いシーズン迎えてください」「ベッツ選手おめでとう」「愛妻家のベッツらしいですね」「オフはゆっくり休んで」との反応が寄せられた。

ベッツは前回大会で米国代表に選ばれ、主力として出場。決勝で日本に敗れた準優勝メンバーだった。



（THE ANSWER編集部）