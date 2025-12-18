¡Ö10Ç¯Á°¤ËÇã¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×S&P500Ä¶¤¨¤Î¼ÂÀÓ¤â¡¢NISA¤ÇÇã¤¨¤ë10Ç¯¹â¸úÎ¨¥Õ¥¡¥ó¥É
ÍèÇ¯¤Ï¡¢¤É¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤ò¼´¤Ë¤¹¤ë¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¿·¤¿¤Ë²¿¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤«¡£Ç¯Ëö¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë»×¤¤¤ò½ä¤é¤»¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Åê»ñ¤Ï¥Þ¥é¥½¥ó¤ËÎã¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢10Ç¯Ã±°Ì¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÄ¹´üÀï¤Ç¤¹¡£ÌÜÀè¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ä¹¤¤´ü´Ö¤Ç¸«¤Æ¡¢¤É¤ì¤À¤±¥ê¥¹¥¯¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿·Á¤Ç»ñ»º¤òÁý¤ä¤»¤ë¤«¤È¤¤¤¦¡Ö±¿ÍÑ¸úÎ¨¡×¤Î»ëÅÀ¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢SBI¾Ú·ôÅê»ñ¾ðÊóÉô¤Î¥·¥Ë¥¢¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦Àî¾å²í¿Í¤µ¤ó¤Ë¡¢10Ç¯¤È¤¤¤¦Ä¹´ü¤Ç¸«¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é°ÂÄê¤·¤¿¥ê¥¿¡¼¥ó¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¥É¤È¡¢¥ê¥¹¥¯¤ÏÂç¤¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿¥ê¥¿¡¼¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
S&P500¥Õ¥¡¥ó¥ÉÄ¶¤¨!? 10Ç¯¤Î±¿ÍÑ¸úÎ¨¤ËÍ¥¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¥É¤È¤Ï?
2025Ç¯¤â»Ä¤ê¤ï¤º¤«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»þ´ü¤Ï2026Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ëNISA¤ÎÅê»ñÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤ÈNISA¤Ç¿Íµ¤¤ÎeMAXIS Slim Á´À¤³¦³ô¼°¡Ê¥ª¡¼¥ë¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¡Ê°¦¾Î¡§¥ª¥ë¥«¥ó¡Ë¤äS&P500¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤è¤ê¤â¡¢¶â¡Ê¥´¡¼¥ë¥É¡Ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤ä£Á£É¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿³ô¼°¥Õ¥¡¥ó¥É¡¢¹ñÆâ¤ä¿·¶½¹ñ¤Î³ô¼°¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ê¤É¤¬ÁêÂÐÅª¤Ë¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤ÏÊÆ¹ñ³ô¼°¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Î³ô¼°¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»ñ»º¤äÍË¾¥Æ¡¼¥Þ¤ËÊ¬»¶Åê»ñ¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï2026Ç¯¤«¤é¤ÎNISA¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡¢¥ª¥ë¥«¥ó¡Ü¦Á¤ÎÅê»ñÀïÎ¬¡¢S&P500¡Ü¦Á¤ÎÅê»ñÀïÎ¬¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÍË¾¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÃµ¤·Êý¤ÏÍÍ¡¹¤Ç¤¹¤¬¡¢1¤Ä¤ÎÊýË¡¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ä¹´ü¤È¤¤¤¨¤ë10Ç¯´Ö¤Ç¤ß¤Æ¡¢¥ê¥¹¥¯¡ÊÃÍÆ°¤¤Î¿¶¤ìÉý¡Ë¤ò¤¢¤ëÄøÅÙÍÞ¤¨¤Æ¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥ê¥¿¡¼¥ó¤ò¾å¤²¤¿¥Õ¥¡¥ó¥É¡¢¤Ä¤Þ¤ê±¿ÍÑ¸úÎ¨¤¬¹â¤¤¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬¸õÊä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£±¿ÍÑ¸úÎ¨¤¬¹â¤¤¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢¥ê¥¹¥¯¤ÏÂç¤¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿¹â¤¤¥ê¥¿¡¼¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
±¿ÍÑ¸úÎ¨¤Ï¥ê¥¹¥¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤É¤ì¤À¤±¸úÎ¨¤è¤¯¥ê¥¿¡¼¥ó¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤«¤ò¸«¤ë»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ë¥·¥ã¡¼¥×¥ì¥·¥ª¡Ê¡á¡Ê¥ê¥¿¡¼¥ó-°ÂÁ´»ñ»ºÍø»ÒÎ¨¡Ë¡àÉ¸½àÊÐº¹¡Ê¥ê¥¹¥¯¡Ë¡Ë¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ã¡¼¥×¥ì¥·¥ª¤Ï¶âÍ»¾¦ÉÊ¤ÎÅê»ñ¸úÎ¨À¤òÉ¾²Á¤¹¤ëºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ëÂåÉ½Åª¤Ê»ØÉ¸¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£±¿ÍÑ¤Ç¼è¤Ã¤¿¥ê¥¹¥¯¤Ë¸«¹ç¤¦¥ê¥¿¡¼¥ó¤ò¾å¤²¤¿¤«¤É¤¦¤«¤òÂ¬¤ë»ØÉ¸¤Ç¡¢¥ê¥¹¥¯1Ã±°Ì¤¢¤¿¤ê¤ÎÄ¶²á¥ê¥¿¡¼¥ó¤ò·×Â¬¤·¡¢¤³¤Î¿ôÃÍ¤¬Âç¤¤¤¤Û¤ÉÅê»ñ¸úÎ¨¤¬¹â¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
SBI¾Ú·ô¼è¤ê°·¤¤¤Ç¡¢NISA¡ÊÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¡Ë¤ÇÇã¤¨¤ë10Ç¯¥·¥ã¡¼¥×¥ì¥·¥ª¾å°Ì¥Õ¥¡¥ó¥É10ËÜ¤¬¿ÞÉ½1¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ÞÉ½1 NISA¤ÇÇã¤¨¤ë 10Ç¯¥·¥ã¡¼¥×¥ì¥·¥ª¾å°Ì¥Õ¥¡¥ó¥É10ËÜ ¢¨¥¦¥¨¥ë¥¹¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤ËSBI¾Ú·ôºîÀ®¡¢NISA¡¦À®Ä¹Åê»ñÏÈÂÐ¾Ý¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÊSBI¾Ú·ô¥Í¥Ã¥È¼è¤ê°·¤¤¡¢±¿ÍÑ´ü´Ö10Ç¯°Ê¾å¡Ë¤ò10Ç¯¥·¥ã¡¼¥×¥ì¥·¥ª½ç¤ËÉ½¼¨¡Ê2025Ç¯11·îËö´ð½à¡Ë¡¢¾åµ¤Ï²áµî¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ê¡¢¾Íè¤Î±¿ÍÑÀ®²Ì¤òÊÝ¾Ú¤Þ¤¿¤Ï¼¨º¶¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
5°Ì¤ËS&P500¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£6°Ì¤«¤é10°Ì¤Þ¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤âS&P500¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë¤Ï¶Ï¤«¤Ë¸«Îô¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤ÎÁêÂÐÅª¤Ë±¿ÍÑ¸úÎ¨¤¬¹â¤¤¥Õ¥¡¥ó¥É¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
NISA¤ÇÇã¤¨¤ë10Ç¯¹â¸úÎ¨¥Õ¥¡¥ó¥É10Áª
¶â¡Ê¥´¡¼¥ë¥É¡Ë¤Ç°ÂÄê¤·¤¿±¿ÍÑ¸úÎ¨¤ò¼¨¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥É
1°Ì¡§i¥·¥§¥¢¡¼¥º ¥´¡¼¥ë¥É¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ê°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤Ê¤·¡Ë
2°Ì¡§»°É©UFJ ½ã¶â¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ê°¦¾Î¡§¥Õ¥¡¥¤¥ó¥´¡¼¥ë¥É¡Ë
1°Ì¤È2°Ì¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¶â²Á³Ê¤È¤ÎÏ¢Æ°¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¶â¡Ê¥´¡¼¥ë¥É¡Ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¹¡£1°Ì¤¬³¤³°¤Î¶âETF¤ËÏ¢Æ°¤òÌÜ»Ø¤¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¡¢2°Ì¤¬¹ñÆâ¤Î¶âETF¤ËÏ¢Æ°¤òÌÜ»Ø¤¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶â¡Ê¥´¡¼¥ë¥É¡Ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÏÄ¾¶á3Ç¯´Ö¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬S&P500¥Õ¥¡¥ó¥É¤è¤ê¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥ê¥¹¥¯¤¬ÁêÂÐÅª¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢10Ç¯¤Ç¹â¤¤±¿ÍÑ¸úÎ¨¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À®Ä¹¥Æ¡¼¥Þ¤Ë½¸ÃæÅê»ñ¤·¡¢¹â¥ê¥¿¡¼¥ó¤òÁÀ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¥É
3°Ì¡§ÌîÂ¼À¤³¦¶È¼ïÊÌÅê»ñ¥·¥ê¡¼¥º¡ÊÀ¤³¦È¾Æ³ÂÎ³ôÅê»ñ¡Ë
¤³¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢³Æ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Î¥Þ¥¯¥íÅê»ñ´Ä¶¸«ÄÌ¤·¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Ä¤Ä¡¢µ»½ÑÎÏ¡¢²Á³Ê·èÄêÎÏ¡¢Íø±×¹½Â¤¡¢ºâÌ³ÆâÍÆ¤Ê¤É¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¥ºÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¤¡¢È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢´ë¶È¤ÎÁÈÆþÌÃÊÁ¤ò·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÈÆþ¾å°ÌÌÃÊÁ¤Ï¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡¢¥Ö¥í¡¼¥É¥³¥à¡¢ÂæÏÑ¥»¥ß¥³¥ó¥À¥¯¥¿¡¼¡ÊTSMC¡Ë¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥ó¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡¢ASML¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÈÆþÌÃÊÁ¿ô¤Ï24ÌÃÊÁ¤Ç¤¹¡Ê¢¨¡Ë¡£¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡¢¥Ö¥í¡¼¥É¥³¥à¡¢TSMC¤ÎÁÈÆþ¤¬¹â¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥ê¥¹¥¯¤ÏÂç¤¤¤¤â¤Î¤Î¤½¤ì¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿¹â¤¤¥ê¥¿¡¼¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
8°Ì¡§¾ðÊó¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É
ÅÅµ¤µ¡´ï¡¢ÀºÌ©µ¡´ï¤Ê¤É¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë´ë¶È·²¤ä¾ðÊó¥½¥Õ¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢ÄÌ¿®¤Ê¤É¾ðÊóÄÌ¿®¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë´ë¶È·²¤Î³ô¼°¤ò¼çÍ×Åê»ñÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¹¡£ÁÈÆþ¾å°ÌÌÃÊÁ¤Ï¥Õ¥¸¥¯¥é¡¢Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¡¢¸Å²ÏÅÅµ¤¹©¶È¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¡¢¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÈÆþÌÃÊÁ¿ô¤Ï44ÌÃÊÁ¤Ç¤¹¡Ê¢¨¡Ë¡£¹ñÆâ³ô¼°¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥ê¥¹¥¯¤ÏÂç¤¤¤¤â¤Î¤Î¤½¤ì¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿¹â¤¤¥ê¥¿¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
9°Ì¡§»°É©UFJ NASDAQ¥ª¡¼¥×¥ó B¥³¡¼¥¹
¿·µ»½Ñ¡¦³«È¯ÎÏ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ëÅù¤«¤éÀ®Ä¹¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ëNASDAQÌÃÊÁ¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¹¡£ÁÈÆþ¾å°ÌÌÃÊÁ¤Ï¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¡¦¥É¥Ã¥È¡¦¥³¥à¡¢¥Ö¥í¡¼¥É¥³¥à¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÈÆþÌÃÊÁ¿ô¤Ï49ÌÃÊÁ¤Ç¤¹¡Ê¢¨¡Ë¡£
10°Ì¡§netWIN GS¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼³ô¼°¥Õ¥¡¥ó¥É B¥³¡¼¥¹¡Ê°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤Ê¤·¡Ë
¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤è¤ê²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ëÊÆ¹ñ´ë¶È¤Î³ô¼°¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¹¡£ÁÈÆþ¾å°ÌÌÃÊÁ¤Ï¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¡¦¥É¥Ã¥È¡¦¥³¥à¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡¢¥á¥¿¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¥º¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÈÆþÌÃÊÁ¿ô¤Ï35ÌÃÊÁ¤Ç¤¹¡Ê¢¨¡Ë¡£
ÇÛÅö¤ò¼´¤Ë¡¢¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤ÆÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¥Õ¥¡¥ó¥É
4°Ì¡§»°°æ½»Í§¡¦ÇÛÅö¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¥ª¡¼¥×¥ó
ÇÛÅö¤ËÃåÌÜ¤·¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ê³ô²Á¤Î¾å¾º¤ÈÇÛÅö¼ýÆþ¤Ë¤è¤ëÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¹¡£ÁÈÆþ¾å°ÌÌÃÊÁ¤Ï¤ß¤º¤Û¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢»°°æ½»Í§¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢½»Í§ÅÅµ¤¹©¶È¡¢»°É©UFJ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡¢ÆüËÜ¤¿¤Ð¤³»º¶È¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÈÆþÌÃÊÁ¿ô¤Ï96ÌÃÊÁ¡¢Í½ÁÛÇÛÅöÍø²ó¤ê¤Ï3.7¡ó¤Ç¤¹¡Ê¢¨¡Ë¡£10Ç¯¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¤Ï¹ñÆâ³ô¼°¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¹â¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥ê¥¹¥¯¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¹â¤¤±¿ÍÑ¸úÎ¨¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
7°Ì¡§¥Ë¥å¡¼ÇÛÅöÍø²ó¤ê³ô¥ª¡¼¥×¥ó¡Ê°¦¾Î¡§ÇÛÅöÊª¸ì¡Ë
Í½ÁÛÇÛÅöÍø²ó¤ê¤¬»Ô¾ìÊ¿¶Ñ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¹â¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ëÌÃÊÁ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ºâÌ³ÆâÍÆ¤Î·òÁ´À¡¢¶ÈÀÓÆ°¸þ¡¢ÇÛÅöÊý¿ËÅù¤ò¹ÍÎ¸¤·¤ÆÅê»ñÌÃÊÁ¤òÁªÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÈÆþ¾å°ÌÌÃÊÁ¤Ï»°É©UFJ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡¢ÆüÎ©À½ºî½ê¡¢»°°æ½»Í§¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢½»Í§ÅÅµ¤¹©¶È¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÈÆþÌÃÊÁ¿ô¤Ï70ÌÃÊÁ¤Ç¡¢Í½ÁÛÇÛÅöÍø²ó¤ê¤Ï2.79¡ó¤Ç¤¹¡Ê¢¨¡Ë¡£¥ê¥¹¥¯¤È¥ê¥¿¡¼¥ó¤ÎÆÃÀ¤Ï4°Ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÈÎà»÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÆ¹ñ³ô¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡¦À®Ä¹³ô¤Î²¦Æ»¥Õ¥¡¥ó¥É
5°Ì¡§i¥·¥§¥¢¡¼¥º ÊÆ¹ñ³ô¼°¡ÊS&P500¡Ë¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É
10Ç¯°Ê¾å¤Î±¿ÍÑ¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ëS&P500¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï´ð½àÆü»þÅÀ¤Ç¤Ï¤³¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¤Î±¿ÍÑ¸úÎ¨¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢S&P500¤Ï±¿ÍÑ¸úÎ¨¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
6°Ì¡§¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡¦¥Ð¡¼¥ó¥¹¥¿¥¤¥ó¡¦ÊÆ¹ñÀ®Ä¹³ôÅê¿® B¥³¡¼¥¹¡Ê°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤Ê¤·¡Ë
À®Ä¹¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ëÊÆ¹ñ³ô¼°¤ËÅê»ñ¤·¡¢¹â¤¤Íø±×À®Ä¹¤â¤·¤¯¤Ï»ýÂ³Åª¤ÊÍø±×À®Ä¹¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë´ë¶È¤òÈ¯·¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¹¡£ÁÈÆþ¾å°ÌÌÃÊÁ¤Ï¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¡¦¥É¥Ã¥È¡¦¥³¥à¡¢¥Ö¥í¡¼¥É¥³¥à¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÈÆþÌÃÊÁ¿ô¤Ï61ÌÃÊÁ¤Ç¤¹¡Ê¢¨¡Ë¡£
¥·¥ã¡¼¥×¥ì¥·¥ª¤Ç¸«¤ë¡¢Ä¹´üÅê»ñ¤Ë¶¯¤¤¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¶¦ÄÌÅÀ
10Ç¯¥·¥ã¡¼¥×¥ì¥·¥ª¾å°Ì¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¤¦¤Á¶â¡Ê¥´¡¼¥ë¥É¡Ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÈS&P500¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤ò½ü¤¯7ËÜ¤¬¡¢SBI¾Ú·ô¤¬¸·Áª¤·¤¿¡ÖÄ¹´üÅê»ñ¡ß¹¥¼ÂÀÓ¡×¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡ÖSBI¥»¥ì¥¯¥È¡×¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
10Ç¯¥·¥ã¡¼¥×¥ì¥·¥ª¾å°Ì¥Õ¥¡¥ó¥É10ËÜ¤Ï¡¢º£¸å¡¢±¿ÍÑ¼ÂÀÓ¤¬10Ç¯Ì¤Ëþ¤Î¹¥À®ÀÓ¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ç°Ì¤ÎÆþÂØ¤¨¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢10Ç¯¤Î±¿ÍÑ¸úÎ¨¤Ï¡¢Ä¹´ü¤Î»ëÅÀ¤Ç¹¥À®ÀÓ¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÁª¤ÖÍ¸ú¤ÊÅê»ñ»ëÅÀ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¥ÉÁª¤Ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢S&P500¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÃÍÆ°¤¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡¢¡¥ê¥¿¡¼¥ó¤Ï¤Þ¤º¤Þ¤º¤Ç¥ê¥¹¥¯¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¹â¤¤±¿ÍÑ¸úÎ¨¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤È¡¢¢¥ê¥¹¥¯¤ÏÂç¤¤¤¤¬¡¢¥ê¥¹¥¯¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿¹â¤¤¥ê¥¿¡¼¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹â¤¤±¿ÍÑ¸úÎ¨¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î2¼ïÎà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÅê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í¸ú¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¡Ë¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Î¾ðÊó¤Ï2025Ç¯10·îËö´ð½à¡Ê8°Ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¤ß11·îËö´ð½à¡Ë¡£¸ÄÊÌÌÃÊÁ¤Î¼è°ú¤ò¿ä¾©¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Í½ÁÛÇÛÅöÍø²ó¤ê¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î±¿ÍÑÍø²ó¤ê¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é
¡ØÅê»ñ¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ù¤è¤ê¡¢µ»öÆâÍÆ¤ò°ìÉôÊÑ¹¹¤·¤ÆÅ¾ºÜ¡£
Àî¾å²í¿Í ¤«¤ï¤«¤ß¤Þ¤µ¤È SBI¾Ú·ô Åê»ñ¾ðÊóÉô ¥·¥Ë¥¢¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ê¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¾Ú·ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¶¨²ñÇ§Äê¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë ·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂ´¶È¡£´Ý»°¾Ú·ô¤Ç¹ñÆâ³ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¹ñÆâÂç¼ê±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤Ç18Ç¯´Ö¡¢¾¦ÉÊ´ë²è¡¦±Ä¶È¤Ê¤É¤òÃ´Åö¸å¡¢2020Ç¯¤è¤êau¥«¥Ö¥³¥à¾Ú·ô¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥É¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£2022Ç¯11·î¤«¤é¸½¿¦¡£ºÇ¿·¤ÎÅê»ñ¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡ØÅê»ñ¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ù¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¡¦¥³¥é¥à¤Ê¤É¤ÇÅê»ñ¿®Â÷¤ä»ñ»º±¿ÍÑ¡Ê¿·NISA¤Ê¤É¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
°ìÊý¤Ç¡¢Åê»ñ¤Ï¥Þ¥é¥½¥ó¤ËÎã¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢10Ç¯Ã±°Ì¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÄ¹´üÀï¤Ç¤¹¡£ÌÜÀè¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ä¹¤¤´ü´Ö¤Ç¸«¤Æ¡¢¤É¤ì¤À¤±¥ê¥¹¥¯¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿·Á¤Ç»ñ»º¤òÁý¤ä¤»¤ë¤«¤È¤¤¤¦¡Ö±¿ÍÑ¸úÎ¨¡×¤Î»ëÅÀ¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢SBI¾Ú·ôÅê»ñ¾ðÊóÉô¤Î¥·¥Ë¥¢¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦Àî¾å²í¿Í¤µ¤ó¤Ë¡¢10Ç¯¤È¤¤¤¦Ä¹´ü¤Ç¸«¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é°ÂÄê¤·¤¿¥ê¥¿¡¼¥ó¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¥É¤È¡¢¥ê¥¹¥¯¤ÏÂç¤¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿¥ê¥¿¡¼¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
S&P500¥Õ¥¡¥ó¥ÉÄ¶¤¨!? 10Ç¯¤Î±¿ÍÑ¸úÎ¨¤ËÍ¥¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¥É¤È¤Ï?
2025Ç¯¤â»Ä¤ê¤ï¤º¤«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»þ´ü¤Ï2026Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ëNISA¤ÎÅê»ñÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤ÈNISA¤Ç¿Íµ¤¤ÎeMAXIS Slim Á´À¤³¦³ô¼°¡Ê¥ª¡¼¥ë¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¡Ê°¦¾Î¡§¥ª¥ë¥«¥ó¡Ë¤äS&P500¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤è¤ê¤â¡¢¶â¡Ê¥´¡¼¥ë¥É¡Ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤ä£Á£É¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿³ô¼°¥Õ¥¡¥ó¥É¡¢¹ñÆâ¤ä¿·¶½¹ñ¤Î³ô¼°¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ê¤É¤¬ÁêÂÐÅª¤Ë¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤ÏÊÆ¹ñ³ô¼°¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Î³ô¼°¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»ñ»º¤äÍË¾¥Æ¡¼¥Þ¤ËÊ¬»¶Åê»ñ¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï2026Ç¯¤«¤é¤ÎNISA¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡¢¥ª¥ë¥«¥ó¡Ü¦Á¤ÎÅê»ñÀïÎ¬¡¢S&P500¡Ü¦Á¤ÎÅê»ñÀïÎ¬¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÍË¾¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÃµ¤·Êý¤ÏÍÍ¡¹¤Ç¤¹¤¬¡¢1¤Ä¤ÎÊýË¡¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ä¹´ü¤È¤¤¤¨¤ë10Ç¯´Ö¤Ç¤ß¤Æ¡¢¥ê¥¹¥¯¡ÊÃÍÆ°¤¤Î¿¶¤ìÉý¡Ë¤ò¤¢¤ëÄøÅÙÍÞ¤¨¤Æ¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥ê¥¿¡¼¥ó¤ò¾å¤²¤¿¥Õ¥¡¥ó¥É¡¢¤Ä¤Þ¤ê±¿ÍÑ¸úÎ¨¤¬¹â¤¤¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬¸õÊä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£±¿ÍÑ¸úÎ¨¤¬¹â¤¤¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢¥ê¥¹¥¯¤ÏÂç¤¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿¹â¤¤¥ê¥¿¡¼¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
±¿ÍÑ¸úÎ¨¤Ï¥ê¥¹¥¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤É¤ì¤À¤±¸úÎ¨¤è¤¯¥ê¥¿¡¼¥ó¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤«¤ò¸«¤ë»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ë¥·¥ã¡¼¥×¥ì¥·¥ª¡Ê¡á¡Ê¥ê¥¿¡¼¥ó-°ÂÁ´»ñ»ºÍø»ÒÎ¨¡Ë¡àÉ¸½àÊÐº¹¡Ê¥ê¥¹¥¯¡Ë¡Ë¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ã¡¼¥×¥ì¥·¥ª¤Ï¶âÍ»¾¦ÉÊ¤ÎÅê»ñ¸úÎ¨À¤òÉ¾²Á¤¹¤ëºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ëÂåÉ½Åª¤Ê»ØÉ¸¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£±¿ÍÑ¤Ç¼è¤Ã¤¿¥ê¥¹¥¯¤Ë¸«¹ç¤¦¥ê¥¿¡¼¥ó¤ò¾å¤²¤¿¤«¤É¤¦¤«¤òÂ¬¤ë»ØÉ¸¤Ç¡¢¥ê¥¹¥¯1Ã±°Ì¤¢¤¿¤ê¤ÎÄ¶²á¥ê¥¿¡¼¥ó¤ò·×Â¬¤·¡¢¤³¤Î¿ôÃÍ¤¬Âç¤¤¤¤Û¤ÉÅê»ñ¸úÎ¨¤¬¹â¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
SBI¾Ú·ô¼è¤ê°·¤¤¤Ç¡¢NISA¡ÊÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¡Ë¤ÇÇã¤¨¤ë10Ç¯¥·¥ã¡¼¥×¥ì¥·¥ª¾å°Ì¥Õ¥¡¥ó¥É10ËÜ¤¬¿ÞÉ½1¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ÞÉ½1 NISA¤ÇÇã¤¨¤ë 10Ç¯¥·¥ã¡¼¥×¥ì¥·¥ª¾å°Ì¥Õ¥¡¥ó¥É10ËÜ ¢¨¥¦¥¨¥ë¥¹¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤ËSBI¾Ú·ôºîÀ®¡¢NISA¡¦À®Ä¹Åê»ñÏÈÂÐ¾Ý¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÊSBI¾Ú·ô¥Í¥Ã¥È¼è¤ê°·¤¤¡¢±¿ÍÑ´ü´Ö10Ç¯°Ê¾å¡Ë¤ò10Ç¯¥·¥ã¡¼¥×¥ì¥·¥ª½ç¤ËÉ½¼¨¡Ê2025Ç¯11·îËö´ð½à¡Ë¡¢¾åµ¤Ï²áµî¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ê¡¢¾Íè¤Î±¿ÍÑÀ®²Ì¤òÊÝ¾Ú¤Þ¤¿¤Ï¼¨º¶¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
5°Ì¤ËS&P500¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£6°Ì¤«¤é10°Ì¤Þ¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤âS&P500¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë¤Ï¶Ï¤«¤Ë¸«Îô¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤ÎÁêÂÐÅª¤Ë±¿ÍÑ¸úÎ¨¤¬¹â¤¤¥Õ¥¡¥ó¥É¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
NISA¤ÇÇã¤¨¤ë10Ç¯¹â¸úÎ¨¥Õ¥¡¥ó¥É10Áª
¶â¡Ê¥´¡¼¥ë¥É¡Ë¤Ç°ÂÄê¤·¤¿±¿ÍÑ¸úÎ¨¤ò¼¨¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥É
1°Ì¡§i¥·¥§¥¢¡¼¥º ¥´¡¼¥ë¥É¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ê°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤Ê¤·¡Ë
2°Ì¡§»°É©UFJ ½ã¶â¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ê°¦¾Î¡§¥Õ¥¡¥¤¥ó¥´¡¼¥ë¥É¡Ë
1°Ì¤È2°Ì¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¶â²Á³Ê¤È¤ÎÏ¢Æ°¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¶â¡Ê¥´¡¼¥ë¥É¡Ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¹¡£1°Ì¤¬³¤³°¤Î¶âETF¤ËÏ¢Æ°¤òÌÜ»Ø¤¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¡¢2°Ì¤¬¹ñÆâ¤Î¶âETF¤ËÏ¢Æ°¤òÌÜ»Ø¤¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶â¡Ê¥´¡¼¥ë¥É¡Ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÏÄ¾¶á3Ç¯´Ö¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬S&P500¥Õ¥¡¥ó¥É¤è¤ê¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥ê¥¹¥¯¤¬ÁêÂÐÅª¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢10Ç¯¤Ç¹â¤¤±¿ÍÑ¸úÎ¨¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À®Ä¹¥Æ¡¼¥Þ¤Ë½¸ÃæÅê»ñ¤·¡¢¹â¥ê¥¿¡¼¥ó¤òÁÀ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¥É
3°Ì¡§ÌîÂ¼À¤³¦¶È¼ïÊÌÅê»ñ¥·¥ê¡¼¥º¡ÊÀ¤³¦È¾Æ³ÂÎ³ôÅê»ñ¡Ë
¤³¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢³Æ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Î¥Þ¥¯¥íÅê»ñ´Ä¶¸«ÄÌ¤·¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Ä¤Ä¡¢µ»½ÑÎÏ¡¢²Á³Ê·èÄêÎÏ¡¢Íø±×¹½Â¤¡¢ºâÌ³ÆâÍÆ¤Ê¤É¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¥ºÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¤¡¢È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢´ë¶È¤ÎÁÈÆþÌÃÊÁ¤ò·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÈÆþ¾å°ÌÌÃÊÁ¤Ï¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡¢¥Ö¥í¡¼¥É¥³¥à¡¢ÂæÏÑ¥»¥ß¥³¥ó¥À¥¯¥¿¡¼¡ÊTSMC¡Ë¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥ó¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡¢ASML¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÈÆþÌÃÊÁ¿ô¤Ï24ÌÃÊÁ¤Ç¤¹¡Ê¢¨¡Ë¡£¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡¢¥Ö¥í¡¼¥É¥³¥à¡¢TSMC¤ÎÁÈÆþ¤¬¹â¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥ê¥¹¥¯¤ÏÂç¤¤¤¤â¤Î¤Î¤½¤ì¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿¹â¤¤¥ê¥¿¡¼¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
8°Ì¡§¾ðÊó¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É
ÅÅµ¤µ¡´ï¡¢ÀºÌ©µ¡´ï¤Ê¤É¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë´ë¶È·²¤ä¾ðÊó¥½¥Õ¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢ÄÌ¿®¤Ê¤É¾ðÊóÄÌ¿®¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë´ë¶È·²¤Î³ô¼°¤ò¼çÍ×Åê»ñÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¹¡£ÁÈÆþ¾å°ÌÌÃÊÁ¤Ï¥Õ¥¸¥¯¥é¡¢Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¡¢¸Å²ÏÅÅµ¤¹©¶È¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¡¢¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÈÆþÌÃÊÁ¿ô¤Ï44ÌÃÊÁ¤Ç¤¹¡Ê¢¨¡Ë¡£¹ñÆâ³ô¼°¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥ê¥¹¥¯¤ÏÂç¤¤¤¤â¤Î¤Î¤½¤ì¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿¹â¤¤¥ê¥¿¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
9°Ì¡§»°É©UFJ NASDAQ¥ª¡¼¥×¥ó B¥³¡¼¥¹
¿·µ»½Ñ¡¦³«È¯ÎÏ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ëÅù¤«¤éÀ®Ä¹¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ëNASDAQÌÃÊÁ¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¹¡£ÁÈÆþ¾å°ÌÌÃÊÁ¤Ï¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¡¦¥É¥Ã¥È¡¦¥³¥à¡¢¥Ö¥í¡¼¥É¥³¥à¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÈÆþÌÃÊÁ¿ô¤Ï49ÌÃÊÁ¤Ç¤¹¡Ê¢¨¡Ë¡£
10°Ì¡§netWIN GS¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼³ô¼°¥Õ¥¡¥ó¥É B¥³¡¼¥¹¡Ê°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤Ê¤·¡Ë
¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤è¤ê²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ëÊÆ¹ñ´ë¶È¤Î³ô¼°¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¹¡£ÁÈÆþ¾å°ÌÌÃÊÁ¤Ï¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¡¦¥É¥Ã¥È¡¦¥³¥à¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡¢¥á¥¿¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¥º¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÈÆþÌÃÊÁ¿ô¤Ï35ÌÃÊÁ¤Ç¤¹¡Ê¢¨¡Ë¡£
ÇÛÅö¤ò¼´¤Ë¡¢¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤ÆÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¥Õ¥¡¥ó¥É
4°Ì¡§»°°æ½»Í§¡¦ÇÛÅö¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¥ª¡¼¥×¥ó
ÇÛÅö¤ËÃåÌÜ¤·¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ê³ô²Á¤Î¾å¾º¤ÈÇÛÅö¼ýÆþ¤Ë¤è¤ëÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¹¡£ÁÈÆþ¾å°ÌÌÃÊÁ¤Ï¤ß¤º¤Û¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢»°°æ½»Í§¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢½»Í§ÅÅµ¤¹©¶È¡¢»°É©UFJ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡¢ÆüËÜ¤¿¤Ð¤³»º¶È¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÈÆþÌÃÊÁ¿ô¤Ï96ÌÃÊÁ¡¢Í½ÁÛÇÛÅöÍø²ó¤ê¤Ï3.7¡ó¤Ç¤¹¡Ê¢¨¡Ë¡£10Ç¯¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¤Ï¹ñÆâ³ô¼°¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¹â¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥ê¥¹¥¯¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¹â¤¤±¿ÍÑ¸úÎ¨¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
7°Ì¡§¥Ë¥å¡¼ÇÛÅöÍø²ó¤ê³ô¥ª¡¼¥×¥ó¡Ê°¦¾Î¡§ÇÛÅöÊª¸ì¡Ë
Í½ÁÛÇÛÅöÍø²ó¤ê¤¬»Ô¾ìÊ¿¶Ñ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¹â¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ëÌÃÊÁ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ºâÌ³ÆâÍÆ¤Î·òÁ´À¡¢¶ÈÀÓÆ°¸þ¡¢ÇÛÅöÊý¿ËÅù¤ò¹ÍÎ¸¤·¤ÆÅê»ñÌÃÊÁ¤òÁªÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÈÆþ¾å°ÌÌÃÊÁ¤Ï»°É©UFJ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡¢ÆüÎ©À½ºî½ê¡¢»°°æ½»Í§¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢½»Í§ÅÅµ¤¹©¶È¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÈÆþÌÃÊÁ¿ô¤Ï70ÌÃÊÁ¤Ç¡¢Í½ÁÛÇÛÅöÍø²ó¤ê¤Ï2.79¡ó¤Ç¤¹¡Ê¢¨¡Ë¡£¥ê¥¹¥¯¤È¥ê¥¿¡¼¥ó¤ÎÆÃÀ¤Ï4°Ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÈÎà»÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÆ¹ñ³ô¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡¦À®Ä¹³ô¤Î²¦Æ»¥Õ¥¡¥ó¥É
5°Ì¡§i¥·¥§¥¢¡¼¥º ÊÆ¹ñ³ô¼°¡ÊS&P500¡Ë¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É
10Ç¯°Ê¾å¤Î±¿ÍÑ¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ëS&P500¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï´ð½àÆü»þÅÀ¤Ç¤Ï¤³¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¤Î±¿ÍÑ¸úÎ¨¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢S&P500¤Ï±¿ÍÑ¸úÎ¨¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
6°Ì¡§¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡¦¥Ð¡¼¥ó¥¹¥¿¥¤¥ó¡¦ÊÆ¹ñÀ®Ä¹³ôÅê¿® B¥³¡¼¥¹¡Ê°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤Ê¤·¡Ë
À®Ä¹¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ëÊÆ¹ñ³ô¼°¤ËÅê»ñ¤·¡¢¹â¤¤Íø±×À®Ä¹¤â¤·¤¯¤Ï»ýÂ³Åª¤ÊÍø±×À®Ä¹¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë´ë¶È¤òÈ¯·¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¹¡£ÁÈÆþ¾å°ÌÌÃÊÁ¤Ï¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¡¦¥É¥Ã¥È¡¦¥³¥à¡¢¥Ö¥í¡¼¥É¥³¥à¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÈÆþÌÃÊÁ¿ô¤Ï61ÌÃÊÁ¤Ç¤¹¡Ê¢¨¡Ë¡£
¥·¥ã¡¼¥×¥ì¥·¥ª¤Ç¸«¤ë¡¢Ä¹´üÅê»ñ¤Ë¶¯¤¤¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¶¦ÄÌÅÀ
10Ç¯¥·¥ã¡¼¥×¥ì¥·¥ª¾å°Ì¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¤¦¤Á¶â¡Ê¥´¡¼¥ë¥É¡Ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÈS&P500¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤ò½ü¤¯7ËÜ¤¬¡¢SBI¾Ú·ô¤¬¸·Áª¤·¤¿¡ÖÄ¹´üÅê»ñ¡ß¹¥¼ÂÀÓ¡×¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡ÖSBI¥»¥ì¥¯¥È¡×¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
10Ç¯¥·¥ã¡¼¥×¥ì¥·¥ª¾å°Ì¥Õ¥¡¥ó¥É10ËÜ¤Ï¡¢º£¸å¡¢±¿ÍÑ¼ÂÀÓ¤¬10Ç¯Ì¤Ëþ¤Î¹¥À®ÀÓ¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ç°Ì¤ÎÆþÂØ¤¨¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢10Ç¯¤Î±¿ÍÑ¸úÎ¨¤Ï¡¢Ä¹´ü¤Î»ëÅÀ¤Ç¹¥À®ÀÓ¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÁª¤ÖÍ¸ú¤ÊÅê»ñ»ëÅÀ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¥ÉÁª¤Ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢S&P500¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÃÍÆ°¤¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡¢¡¥ê¥¿¡¼¥ó¤Ï¤Þ¤º¤Þ¤º¤Ç¥ê¥¹¥¯¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¹â¤¤±¿ÍÑ¸úÎ¨¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤È¡¢¢¥ê¥¹¥¯¤ÏÂç¤¤¤¤¬¡¢¥ê¥¹¥¯¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿¹â¤¤¥ê¥¿¡¼¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹â¤¤±¿ÍÑ¸úÎ¨¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î2¼ïÎà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÅê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í¸ú¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¡Ë¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Î¾ðÊó¤Ï2025Ç¯10·îËö´ð½à¡Ê8°Ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¤ß11·îËö´ð½à¡Ë¡£¸ÄÊÌÌÃÊÁ¤Î¼è°ú¤ò¿ä¾©¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Í½ÁÛÇÛÅöÍø²ó¤ê¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î±¿ÍÑÍø²ó¤ê¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é
¡ØÅê»ñ¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ù¤è¤ê¡¢µ»öÆâÍÆ¤ò°ìÉôÊÑ¹¹¤·¤ÆÅ¾ºÜ¡£
Àî¾å²í¿Í ¤«¤ï¤«¤ß¤Þ¤µ¤È SBI¾Ú·ô Åê»ñ¾ðÊóÉô ¥·¥Ë¥¢¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ê¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¾Ú·ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¶¨²ñÇ§Äê¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë ·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂ´¶È¡£´Ý»°¾Ú·ô¤Ç¹ñÆâ³ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¹ñÆâÂç¼ê±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤Ç18Ç¯´Ö¡¢¾¦ÉÊ´ë²è¡¦±Ä¶È¤Ê¤É¤òÃ´Åö¸å¡¢2020Ç¯¤è¤êau¥«¥Ö¥³¥à¾Ú·ô¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥É¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£2022Ç¯11·î¤«¤é¸½¿¦¡£ºÇ¿·¤ÎÅê»ñ¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡ØÅê»ñ¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ù¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¡¦¥³¥é¥à¤Ê¤É¤ÇÅê»ñ¿®Â÷¤ä»ñ»º±¿ÍÑ¡Ê¿·NISA¤Ê¤É¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é