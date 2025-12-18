紅白で『あんぱん』ショートドラマ＆歌のSPステージ決定 今田美桜・北村匠海ら集結
大みそかに放送される『第76回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20〜23:45 ※中断ニュースあり)で、連続テレビ小説『あんぱん』のショートドラマ『紅白特別編』(作：中園ミホ)とドラマの出演者による歌のスペシャルステージを放送することが18日、発表された。
『あんぱん』ショートドラマおよび出演者による歌のスペシャルステージ放送
『あんぱん』は、『アンパンマン』を生み出したやなせたかしと暢の夫婦をモデルにした愛と勇気の物語。今回の『紅白特別編』では、いったいどんな物語が描かれるのか。
さらに、『あんぱん』ゆかりの豪華キャストたちが、紅白のステージに集結。主人公・のぶを演じ、司会を務める今田美桜さんと共に一夜限りのパフォーマンスを披露する。
出演者は、今田美桜、北村匠海、江口のりこ、河合優実、原菜乃華、高橋文哉、大森元貴、津田健次郎、中尾隆聖、山寺宏一、戸田恵子ほか。
『あんぱん』ショートドラマおよび出演者による歌のスペシャルステージ放送
『あんぱん』は、『アンパンマン』を生み出したやなせたかしと暢の夫婦をモデルにした愛と勇気の物語。今回の『紅白特別編』では、いったいどんな物語が描かれるのか。
さらに、『あんぱん』ゆかりの豪華キャストたちが、紅白のステージに集結。主人公・のぶを演じ、司会を務める今田美桜さんと共に一夜限りのパフォーマンスを披露する。
出演者は、今田美桜、北村匠海、江口のりこ、河合優実、原菜乃華、高橋文哉、大森元貴、津田健次郎、中尾隆聖、山寺宏一、戸田恵子ほか。