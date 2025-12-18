12月15日に23歳の誕生日を迎えたアイドルグループ「テラテラ」所属の池本しおりの約2年ぶりとなるセカンド写真集が、2026年3月26日（木）に発売されることが決定した。

池本しおり

“ミニグラ”（ミニマムだけどグラマラス）としてグラビア界で注目を集める池本しおり。セカンド写真集の撮影で訪れたのは、タイのリゾート地・パタヤ。ビキニやランジェリーはもちろん、これまでのグラビアでは見せてこなかったセクシーさにも大胆挑戦。デビューから約5年、少し大人へと成長した姿など見どころ満載の内容となっている。

池本しおり コメント

約2年ぶりとなる2冊目の写真集を、タイのパタヤで撮影していただきました。タイを訪れるのは初めてですが、タイ料理が大好きなのでパッタイやガパオなどタイを感じられるご飯がいっぱい食べられてうれしかったです。実は撮影が決まって筋トレや食事制限も頑張っていたんですけど、撮影2週間前ぐらいに急に何かがプチって切れてしまい…ちょっと戻したというか（笑）、ふっくらとした方がかわいいのかな、頑張りすぎないのが自分らしいのかなと思って、等身大の自分のままで撮影しました（笑）。見どころはタイを感じさせる風景だったり、ファースト写真集よりかなり攻めたポーズをたくさんして、大人っぽい衣装も多かったところだと思います。特に初日に撮影した、背中からお尻にかけて透け透けの見たこともないような黒い水着は印象的で、これはホテルの敷地内で撮影したんですけど、他のお客さんに見られないようにすごく緊張しました（笑）。あと夜のプールでも撮影したんですけど、タイは暑いイメージがあったのに過ごしやすく涼しい気候だったので、夜になるとけっこう寒くて水の中でひたすら耐えてました（笑）。でも写真はとってもいい感じだったので、忘れられない撮影になりました（笑）。12月15日で23歳になったんですけど、23歳らしい、ちょっと大人な池本しおりがたくさん詰まっている一冊になると思うので、発売まで楽しみに待っていてください！

＜プロフィール＞

いけもと・しおり

2002年12月15日生まれ。兵庫県出身。

身長150cm。B81・W56・H83。血液型A型。

プラチナムプロダクション所属。

2020年4月に『週刊ヤングジャンプ』の名物企画「制コレ’20」のファイナリストとしてグラビア活動を開始。グランプリ受賞はならなかったが、同年8月発売『週刊プレイボーイ』で単独グラビアデビュー。ミニマムとグラマラスを掛け合わせた“ミニグラの超新星”というキャッチコピーで話題となる。2021年1月からはアイドルグループ「テラス×テラス」としての活動も開始。2025年にはグループ名を心機一転「テラテラ」に改名し、グラビアアイドルとグループアイドルのハイブリッドとして現在も活動中。

公式X：https://x.com/teratera_shiori

公式Instagram：https://www.instagram.com/shiori_ikemoto/

事務所公式サイト：https://platinumproduction.jp/talent/ikemotoshiori/

書誌情報

BOMB特別編集 池本しおりセカンド写真集（タイトル未定）

発売日：2026年3月26日（木）

発行：株式会社ワン・パブリッシング

撮影：LUCKMAN

定価：3,960円（税込）／判型：A4判／ページ数：112ページ

写真集公式サイト：https://bombweb.jp/related-items/ikemotoshiori/

BOMB編集部公式X（総合）：https://x.com/idol_bomb

BOMB編集部公式X（グラビア）：https://x.com/gravure_bomb

BOMB編集部公式Instagram：https://www.instagram.com/bomb_idol/

BOMBオフィシャルサイト：https://bombweb.jp/

