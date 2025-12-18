劇場版『緊急取調室 THE FINAL』、天海祐希メッセージ付き劇場限定予告が特別公開「映画館でお会いしましょう」
天海祐希が主演する劇場版『緊急取調室 THE FINAL』より、天海のメッセージ付き劇場限定予告が公開。さらに、年末年始“キントリ”大感謝祭の開催も発表された。
【動画】“真壁”天海祐希が呼びかける予告映像
2014年1月より4シーズンに渡りテレビ朝日系で放送され、10月16日から第5シーズンが放送中の大ヒットドラマ『緊急取調室』。可視化された特別取調室で厄介な被疑者と対峙する、捜査一課の取調専門チーム「緊急事案対応取調班＝通称・キントリ」。主演の天海祐希演じる叩き上げの刑事・真壁有希子と、クセ者ぞろいのベテラン取調官たちが、取調室を舞台に一筋縄ではいかない犯人との“言葉の銃撃戦”を繰り広げ、事件の裏に隠された「真実」を暴く。
連続ドラマ4作品（2014年1月期、2017年4月期、2019年4月期、2021年7月期）に加え、ドラマスペシャル2作品（2015年9月、2022年1月）、そして現在放送中の5th SEASONを世に送り出してきた「緊急取調室」が12年の時を経てついに完結。長きに渡り愛されてきた「キントリ」が、劇場版で遂にフィナーレを迎える。
超大型台風が連続発生し、国家を揺るがす非常事態の中、災害対策会議に10分遅れて到着した内閣総理大臣・長内洋次郎（石丸幹二）。その「空白の10分間」を糾弾する暴漢・森下弘道（佐々木蔵之介）が現れ、長内総理を襲撃する事件が勃発。逮捕された森下は“キントリ”チームの取調べにも犯行動機を語らず、取調室に総理大臣を連れてこいと無謀な要求を繰り返す…。やがて“ある疑惑”が浮かび上がり、真相解明のため、真壁有希子（天海）ら“キントリ”チームは内閣総理大臣を取調べるべく動き出す。しかし、国家そして警察組織の頂点である総理大臣に辿り着くにはあまりにも大きな壁が…。やがて、政府や組織の圧力と陰謀を前に“キントリ”メンバーにも亀裂が生じていく…。果たして大規模災害が迫る中、“キントリ”は難攻不落の内閣総理大臣を“マル裸”にすることができるのか？ まさに12年の集大成ともいえる“最後”の取調べの結末やいかに。
今回公開となったのは、映画館だけで流れていた限定予告。主人公・真壁有希子を演じる天海のメッセージに導かれ、本作ならではの緊張感とスケールが鮮烈に伝わる注目映像となっている。取調室で向き合う真壁と長内総理の一瞬たりとも目が離せない攻防は、まさに本作の核心。ふたりの間に走る緊迫感は、予告だけでも息を飲む迫力だ。さらに天海の「映画館の大きなスクリーンでお会いしましょう」という笑顔の呼びかけが、気持ちを一気に劇場へと向かわせる。期待高まる本映像をぜひチェックしてほしい。
さらに、12年間の感謝を込めた年末年始“キントリ”大感謝祭の開催が決定。12年の歴史に幕を下ろす“キントリ”の完結を前に、天海をはじめ豪華キャストが人気番組に怒涛の出演ラッシュ。18日の『緊急取調室』5th SEASON最終回放送を皮切りに、情報番組・バラエティ・音楽番組と、連日あらゆる人気番組に登場していく。さらに、劇場版公開日となる12月26日には、早朝から深夜までキャストたちによる電波ジャックも実施するなど、まさに“キントリ祭り”状態。キントリメンバー全員で出演する、劇場版公開記念特番「キントリ旅」もオンエアされるなど、見逃せない企画が満載だ。
そして正月も勢いは止まらない。新春ドラマスペシャルの傑作選、初笑いにぴったりのバラエティ出演など、年末年始はまさに“キントリ尽くし”。
劇場版『緊急取調室 THE FINAL』は、12月26日より公開。
