櫻坂46・松田里奈1st写真集発売記念、第二回YouTube配信決定！ 水着カットなど特典絵柄解禁
櫻坂46・松田里奈1st写真集『まつりの時間』（幻冬舎）の発売を記念し、あす12月19日19時頃より「櫻坂チャンネル」にてYouTube生配信を実施することが決定。また、12月19日19時〜20日18時59分の24時間限定で、Sony Music Shopにて特典付きの写真集（通常カバー版）を販売。特典の内容が明らかとなった。
【写真】第二回YouTube配信限定ダブル特典では写真集未収録カットを使用 水着＆スマイルの特典カット！
本作は松田にとって初めての写真集。ニュージーランドのオークランドとロトルアで撮影され、羊とたわむれたり、BBQを楽しんだり、ラテアートにチャレンジしたり、トラムに乗ったり、キャッチボールをしたり…。まるで現地で一緒に過ごしているかのような、親密感のある写真を数多く収録した。
撮影中には26歳の誕生日を迎え、ニュージーランドの雄大なビーチや、大自然の中の川などでの水着姿、大人っぽさとあどけなさの両方を感じるランジェリーカットも掲載。改めて彼女のかわいらしさを発見できる写真集となっている。
第二回YouTube配信限定ダブル特典として、「B3サイズ折り目なしポスター」「2025年もありがとうカード」の2つが購入者全員にもれなく付いてくる。ともに写真集には未収録のカットとなり、その絵柄が公開された。
「B3サイズ折り目なしポスター」の絵柄は写真集未収録の水着カット。撮影初日、夕日に照らされたビーチで撮影されたこのカットは、彼女のアンニュイな表情が印象的だ。ポスターには彼女の直筆メッセージがプリントされる。
「2025年もありがとうカード」は、ファンにも人気の“まつりスマイル”ポストカード。彼女の直筆メッセージのプリントに加え、特別なおまけも用意しているそう。詳細は配信にてお披露目される。
櫻坂46・松田里奈1st写真集『まつりの時間』は、幻冬舎より2026年1月20日発売。価格は2445円＋税。
