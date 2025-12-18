『第76回NHK紅白歌合戦』ゲスト審査員発表 高石あかり、仲野太賀、野沢雅子ら多彩な顔触れ
12月31日19時20分より放送される『第76回NHK紅白歌合戦』（NHK総合ほか）のゲスト審査員が発表され、俳優の高石あかり、仲野太賀、声優の野沢雅子らが顔をそろえることが明らかになった。
【写真】“生涯ゴールデンスラム”を最年少で達成したプロ車いすテニス選手・小田凱人も！ 『第76回NHK紅白歌合戦』ゲスト審査員
今回発表されたゲスト審査員は7名。今年も多彩なジャンルから選ばれた。
2025年9月、史上最年少の19歳3ヵ月で、パラリンピックと四大大会すべてを制覇する“生涯ゴールデンスラム”を達成したプロ車いすテニス選手・小田凱人（ときと）。
現在放送中のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』でヒロイン・松野トキを演じる高石あかり。
2026年NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』で、主人公・豊臣秀長を演じる仲野太賀。
『ゲゲゲの鬼太郎』『いなかっぺ大将』『ど根性ガエル』『銀河鉄道999』をはじめ、今年40周年を迎えた『ドラゴンボール』シリーズでは、孫悟空・孫悟飯・孫悟天を演じるなど、数多くの作品に出演。2025年、声優として初の文化功労者に選ばれた野沢雅子。
2025年のNHK連続テレビ小説『あんぱん』で嵩の母・登美子を演じ話題となった松嶋菜々子。
2025年、プロ40周年を迎えた“キング・カズ”の愛称でおなじみのプロサッカー選手・三浦知良。
2024年に出版した『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』（集英社）が「第2回書店員が選ぶノンフィクション大賞2024」受賞、2025年に同作で「新書大賞2025」を受賞した文芸評論家・三宅香帆。
今年の勝敗は、「視聴者審査員」「会場審査員」「ゲスト審査員」の投票で決定。「視聴者審査員」で投票数が多かった方、「会場審査員」で投票数が多かった方、「ゲスト審査員」で投票数が多かった方に、ぞれぞれ1ポイントが入る。以上の3ポイントを競い、2つ以上のポイントを獲得した組が「優勝」となる。
『第76回NHK紅白歌合戦』は、NHK総合ほかにて12月31日19時20分放送。
『第76回NHK紅白歌合戦』ゲスト審査員は以下の通り（五十音順）
・小田凱人（プロ車いすテニス選手）
・高石あかり（俳優）
・仲野太賀（俳優）
・野沢雅子（声優）
・松嶋菜々子（俳優）
・三浦知良（プロサッカー選手）
・三宅香帆（文芸評論家）
※高石あかりの「高」は「はしごだか」が正式表記
